Юристка пояснила, хто зі студентів тепер має право на відстрочку від мобілізації

Згідно з новим законом про мобілізацію, не всі студенти тепер мають право на відстрочку. Однак це право залишається до кінця навчального року у будь-якому випадку.

Юристка ГО "Юридична сотня" Ольга Марко пояснила, хто надалі матиме право на відстрочку. Про це повідомляє УНН.

Право на відстрочку надалі матимуть лише ті студенти, які здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти. Наприклад, магістерський рівень у ВНЗ після бакалаврського.

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Марко зазначила, що у період поки людина знову не набула статусу здобувача освіти її зможуть мобілізувати.

"Звичайно у період канікул за студентами їх статус зберігається, тобто якщо особа переходить з 2 курсу на 3, наприклад, влітку право на відстрочку зберігається. Інша справа, коли вже один рівень освіти завершено і особа перебуває в процесі вступної кампанії. Щодо таких ситуацій застережень не передбачено, тому у період поки особа знову не набула статусу здобувача освіти її зможуть мобілізувати", – вказала юристка.

На практиці, ТЦК та СП надають відстрочки на 6 місяців, після спливу яких необхідно з’явитись та актуалізувати дані. Таким чином ТЦК та СП перевіряють чи не змінились обставини за цей час, і чи дійсно особа надалі має право на відстрочку.

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