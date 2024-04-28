Юрист объяснила, кто из студентов теперь имеет право на отсрочку от мобилизации

Согласно новому закону о мобилизации, не все студенты теперь имеют право на отсрочку. Однако это право остается до конца учебного года в любом случае.

Юристка ОО "Юридическая сотня" Ольга Марко объяснила, кто в дальнейшем будет иметь право на отсрочку. Об этом сообщает УНН.

Право на отсрочку в дальнейшем будут иметь только те студенты, которые получают уровень образования, что выше ранее полученного уровня образования. К примеру, магистерский уровень в вузе после бакалаврского.

Читайте также: В Украине будет четыре категории для военнообязанных: о ком речь

Марко отметила, что в период пока человек снова не приобрел статус соискателя образования его смогут мобилизовать.

"Конечно, в период каникул за студентами их статус сохраняется, то есть если лицо переходит со 2 курса на 3, например, летом право на отсрочку сохраняется. Другое дело, когда уже один уровень образования завершен и лицо находится в процессе вступительной кампании. По таким ситуациям оговорок не предусмотрено, поэтому в период пока лицо снова не приобрело статус соискателя образования его смогут мобилизовать", – указала юрист.

На практике ТЦК и СП предоставляют отсрочки на 6 месяцев, после истечения которых необходимо появиться и актуализировать данные. Таким образом, ТЦК и СП проверяют, не изменились ли обстоятельства за это время, и действительно ли лицо в дальнейшем имеет право на отсрочку.

Напомним, с 23 апреля прекращено предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста из Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!