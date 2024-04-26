В Україні буде чотири категорії для військовозобов'язаних: про кого мова

В Україні замість статусу "обмежено придатний" до військової служби запровадять інші позначення. Чоловіки, які мали такий статус мають повторно пройти військово-лікарську комісію.

Зокрема, військовозобов'язаних чітко розділять на чотири категорії – придатних та непридатних. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова в інтерв'ю ZN.ua.

За її словами, придатні до військової служби чоловіки будуть розділені на такі категорії залежно від ступеня функціональності:

повністю придатні;

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань.

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Сухорукова додала, що статус "обмежено придатний" скасують вже 4 травня. Водночас з 18 травня, коли набере чинності закон про мобілізацію, раніше "обмежено придатних" почнуть повторно викликати до ТЦК та СП на медкомісію.

У військовозобов'язаних буде дев’ять місяців, аби пройти повторну ВЛК. Там вони отримають новий висновок – придатний чи непридатний до військової служби.

Нагадаємо, від 23 квітня припинено надання консульських послуг чоловікам призовного віку з України.

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