'Ви праві': мовознавець пояснив, що не так з цим висловом

Мовознавець Олександр Авраменко під час чергового відеоуроку з української мови пояснив, як правильно перекласти поширені російські вислови. Зокрема, він зупинився на таких фразах, як "біль в області", "ви праві" тощо.

Авраменко порадив під час перекладу сталих виразів з російської не займатися дослівним перекладом, а шукати правильні відповідники у словниках.

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Мовознавець порадив правильний переклад таких висловів:

"Боль в области живота" – у цьому випадку фахівець радить пам'ятати, що слово "область" в українській мові позначає територію.

"А частину тіла чи організму називаємо ділянкою. Тож правильно сказати: "відчуваю полегшення в ділянці живота", – сказав Авраменко.

Коли ви хочете сказати, що людина має рацію, то вислів "ви праві" буде помилковим. Натомість варто сказати "ваша правда", "ваша думка слушна", "ви маєте рацію".

Вислів "підняти питання" теж помилковий. Натомість треба вживати вираз "порушити питання".

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