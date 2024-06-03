Точно здивують: 15 цікавих фактів про українську мову

Українська мова - це не просто засіб спілкування, це скарбниця знань, історії та культури нашого народу. Вона багата на унікальні слова, граматичні особливості та цікаві факти, про які знають далеко не всі.

Сьогодні ми поділимося з вами 15 цікавими фактами про українську мову, які вас здивують:

1. Багатство слів: Сучасна українська мова налічує близько 256 тисяч слів. За лексичним запасом вона найбільш споріднена з білоруською (84% спільних слів), а далі йдуть польська (70%) та сербська (68%).

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2. Давня історія: Точна дата виникнення української мови невідома, але вона безперечно з'явилася раніше за російську, німецьку, турецьку та інші мови. Деякі дослідники вважають, що вона сформувалася ще в Х-IV тисячоліттях до н.е. і походить від санскриту.

3. Перші слова: Найдавніші слова українською мовою були записані в 448 році н.е. візантійським істориком Пріском Панікійським, який чув слова "мед" і "страва" в таборі володаря Аттіли.

4. Сім відмінків: На відміну від інших східнослов'янських мов, в українській мові є сім відмінків, включаючи кличний, який існує також у латині, грецькій та санскритській.

5. Багато синонімів: У "Короткому словнику синонімів української мови" слово "бити" має аж 45 синонімів! Спробуйте назвати хоча б 20 з них!

6. Три форми майбутнього: Українська мова має три форми майбутнього часу: просту (піду), складну (йтиму) та складену (буду йти).

7. Зменшувальні форми: Українська мова багата на зменшувальні форми, які надають словам милозвучності та емоційного забарвлення. Навіть слово "вороги" має зменшувально-пестливу форму, яка використовується в гімні України: "...згинуть наші вороженьки, як роса на сонці".

8. Найуживаніша буква: Найуживанішою буквою в українському алфавіті є "п", з неї починається найбільша кількість слів. Найменш уживана - "ф", яка зустрічається переважно в запозичених словах.

9. Найдовше слово: Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер - "дихлордифенілтрихлорметилметан" (хімікат для боротьби зі шкідниками).

10. Паліндроми: В українській мові є слова-паліндроми, які можна читати однаково як зліва направо, так і справа наліво. Наприклад: "Я несу гусеня", "ротатор".

11. Літературна мова: Українську мову офіційно визнали літературною після видання "Енеїди" Івана Котляревського в 1798 році. Саме його вважають основоположником нової української мови.

12. Перший "Буквар": Перший український "Буквар" видав у 1574 році у Львові першодрукар Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один його примірник, який зберігається в бібліотеці Гарвардського університету.

13. Найстаріша пісня: Найстарішою українською піснею вважається балада "Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?".

14. Найбільше перекладів: "Заповіт" Тараса Шевченка перекладено 147 мовами світу, що робить його одним з найбільш перекладених творів української літератури.

15. Максимум псевдонімів: Поет Олександр Кониський мав найбільше псевдонімів – 141.

Раніше ми писали про сім слів в українській мові, які часто вживають з помилками.

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