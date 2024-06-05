'Вы правы': языковед объяснил, что не так с этим изречением

Языковед Александр Авраменко во время очередного видеоурока по украинскому языку объяснил, как правильно перевести распространенные русские изречения. В частности, он остановился на таких фразах, как "боль в области", "вы правы" и т.д.

Авраменко посоветовал при переводе постоянных выражений с русского не заниматься дословным переводом, а искать правильные соответствия в словарях.

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Языковед посоветовал правильный перевод таких выражений:

"Боль в области живота" – в этом случае специалист советует помнить, что слово "область" в украинском языке обозначает территорию.

"А часть тела или организма называем участком. Поэтому правильно сказать: "відчуваю полегшення в ділянці живота"", – сказал Авраменко.

Если вы хотите сказать, что человек прав, то выражение "вы правы" будет ошибочным. Вместо этого стоит сказать "ваша правда", "ваша думка слушна", "ви маєте рацію".

Выражение "поднять вопрос" тоже ошибочно. Вместо этого нужно употреблять выражение "порушити питання".

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