Ви будете від нього у захваті: що таке італійський манікюр
Коротка нігтьова пластина не вирок! Завдяки італійському манікюру ви зможете створити елегантний дизайн, який візуально подовжить ваші нігті. Ця проста, але ефектна техніка не потребує нарощування, а результат вас приємно здивує. Про це пише British Vogue.
Особливості італійського манікюру:
- Однотонне покриття або френч: Яскраві дизайни та візерунки не підходять для цієї техніки.
- Вертикальне нанесення лаку: Лак наноситься так, щоб візуально видовжити нігтьову пластину.
- Відступ від країв: По краях нігтя залишається невеликий проміжок, що робить його візуально довшим і стрункішим.
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Як виконати італійський манікюр:
- Відсуньте кутикулу: Це допоможе максимально задіяти площу нігтя.
- Нанесіть базове покриття.
- Нанесіть кольоровий лак: Використовуйте темні або насичені відтінки, які візуально подовжать нігті.
- Залиште вільні краї: Не зафарбовуйте краї нігтя по всій ширині.
- Створіть "U"-подібну форму: Нанесіть лак так, щоб він трохи заходив на бічні сторони нігтя, але не досягав його країв.
- Завершіть манікюром: Нанесіть топ-покриття.
Поради:
- Для кращого ефекту використовуйте рідкий лак з тонким пензлем.
- Якщо ви хочете зробити френч, використовуйте більш темний відтінок лаку для основного покриття.
- Регулярно зволожуйте кутикулу олією, щоб запобігти появі неохайного вигляду відростаючого нігтя.
Італійський манікюр - це простий спосіб зробити ваші нігті візуально довшими та елегантнішими. Спробуйте цю техніку, і ви будете приємно здивовані результатом!
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