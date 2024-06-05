Ви будете від нього у захваті: що таке італійський манікюр

Коротка нігтьова пластина не вирок! Завдяки італійському манікюру ви зможете створити елегантний дизайн, який візуально подовжить ваші нігті. Ця проста, але ефектна техніка не потребує нарощування, а результат вас приємно здивує. Про це пише British Vogue.

Особливості італійського манікюру:

Однотонне покриття або френч: Яскраві дизайни та візерунки не підходять для цієї техніки.

Яскраві дизайни та візерунки не підходять для цієї техніки. Вертикальне нанесення лаку: Лак наноситься так, щоб візуально видовжити нігтьову пластину.

Лак наноситься так, щоб візуально видовжити нігтьову пластину. Відступ від країв: По краях нігтя залишається невеликий проміжок, що робить його візуально довшим і стрункішим.

Читайте також: Який манікюр погано виглядатиме на коротких нігтях

Як виконати італійський манікюр:

Відсуньте кутикулу: Це допоможе максимально задіяти площу нігтя. Нанесіть базове покриття. Нанесіть кольоровий лак: Використовуйте темні або насичені відтінки, які візуально подовжать нігті. Залиште вільні краї: Не зафарбовуйте краї нігтя по всій ширині. Створіть "U"-подібну форму: Нанесіть лак так, щоб він трохи заходив на бічні сторони нігтя, але не досягав його країв. Завершіть манікюром: Нанесіть топ-покриття.

Поради:

Для кращого ефекту використовуйте рідкий лак з тонким пензлем.

Якщо ви хочете зробити френч, використовуйте більш темний відтінок лаку для основного покриття.

Регулярно зволожуйте кутикулу олією, щоб запобігти появі неохайного вигляду відростаючого нігтя.

Італійський манікюр - це простий спосіб зробити ваші нігті візуально довшими та елегантнішими. Спробуйте цю техніку, і ви будете приємно здивовані результатом!

Нагадаємо, ми вже писали про плавучий манікюр - новий супертренд 2024 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!