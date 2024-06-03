Який манікюр погано виглядатиме на коротких нігтях
Манікюр – це не просто естетичний елемент, а й спосіб підкреслити красу рук. Проте, не всі дизайни однаково підходять для нігтів різної довжини. Про це пише Радіотрек.
Сьогодні поговоримо про те, якого манікюру слід уникати, якщо у вас короткі нігті:
Френч:
Класичний френч, який так елегантно виглядає на довгих нігтях, може візуально скоротити короткі. Біла облямівка "з'їдає" й без того невелику довжину, роблячи руки непропорційними.
Надлишок деталей:
Не варто перевантажувати короткі нігті складними візерунками, стразами, об'ємними елементами. Це візуально "захаращує" простір, роблячи манікюр грубуватим і негармонійним.
Горизонтальні смуги:
Горизонтальні смуги, будь то омбре, геометрія чи френч з кольоровим кінчиком, візуально розширюють нігтьову пластину, роблячи пальці коротшими.
Світлі відтінки:
Ніжні пастельні тони, нюдові та білі лаки можуть "злитися" з кольором шкіри, візуально зменшуючи нігті. Для коротких нігтів краще обирати насичені кольори, глибокі відтінки, темний лак або класичний червоний.
Нагадаємо, ми вже писали про 7 ознак манікюру в стилі "old money".
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