Плавучий манікюр: новий супертренд 2024 року
Звична класика відходить у минуле, роблячи місце для свіжих та неординарних рішень! Цього року на сцені нейл-арту з'явився плавучий манікюр - тренд, який привернув увагу любителів мінімалізму та оригінального дизайну нігтів. Про це пише Радіотрек.
Чим же він відрізняється від класики?
- Несподіване розміщення лінії: на відміну від класичного френча, де чітка лінія йде по краю нігтя, у плаваючому манікюрі вона може бути розташована посередині, знизу або навіть під кутом. Це дає простір для творчості та дозволяє майстрам виражати свою унікальну візію.
- Безмежні можливості: від горизонтальних до вертикальних ліній, від подвійного френча до абстрактних візерунків - плавучий манікюр не знає меж у своїх варіаціях. Кожна майстриня може втілити в життя найсміливіші ідеї та підібрати дизайн, який підкреслить індивідуальність клієнтки.
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Плавучий манікюр - це:
- Елегантність: він зберігає витонченість класичного френча, але додає елемент несподіваності та оригінальності.
- Мінімалізм: чіткі лінії та лаконічний дизайн роблять плавучий манікюр ідеальним вибором для тих, хто цінує простоту та елегантність.
- Креативність: безліч варіацій дизайну дозволяють кожній жінці знайти свій унікальний стиль.
Нагадаємо, ми вже писали про 7 ознак манікюру в стилі "old money".
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