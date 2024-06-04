Плавучий манікюр: новий супертренд 2024 року

Звична класика відходить у минуле, роблячи місце для свіжих та неординарних рішень! Цього року на сцені нейл-арту з'явився плавучий манікюр - тренд, який привернув увагу любителів мінімалізму та оригінального дизайну нігтів. Про це пише Радіотрек.

Чим же він відрізняється від класики?

Несподіване розміщення лінії: на відміну від класичного френча, де чітка лінія йде по краю нігтя, у плаваючому манікюрі вона може бути розташована посередині, знизу або навіть під кутом. Це дає простір для творчості та дозволяє майстрам виражати свою унікальну візію.

на відміну від класичного френча, де чітка лінія йде по краю нігтя, у плаваючому манікюрі вона може бути розташована посередині, знизу або навіть під кутом. Це дає простір для творчості та дозволяє майстрам виражати свою унікальну візію. Безмежні можливості: від горизонтальних до вертикальних ліній, від подвійного френча до абстрактних візерунків - плавучий манікюр не знає меж у своїх варіаціях. Кожна майстриня може втілити в життя найсміливіші ідеї та підібрати дизайн, який підкреслить індивідуальність клієнтки.

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Плавучий манікюр - це:

Елегантність: він зберігає витонченість класичного френча, але додає елемент несподіваності та оригінальності.

він зберігає витонченість класичного френча, але додає елемент несподіваності та оригінальності. Мінімалізм: чіткі лінії та лаконічний дизайн роблять плавучий манікюр ідеальним вибором для тих, хто цінує простоту та елегантність.

чіткі лінії та лаконічний дизайн роблять плавучий манікюр ідеальним вибором для тих, хто цінує простоту та елегантність. Креативність: безліч варіацій дизайну дозволяють кожній жінці знайти свій унікальний стиль.

Нагадаємо, ми вже писали про 7 ознак манікюру в стилі "old money".

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