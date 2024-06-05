Вы будете от него в восторге: что такое итальянский маникюр

Короткая ногтевая пластина не приговор! Благодаря итальянскому маникюру, вы сможете создать элегантный дизайн, который визуально удлинит ваши ногти. Эта простая, но эффектная техника не нуждается в наращивании, а результат вас приятно удивит. Об этом пишет British Vogue.

Особенности итальянского маникюра:

Однотонное покрытие или френч: Яркие дизайны и узоры не подходят для этой техники.

Яркие дизайны и узоры не подходят для этой техники. Вертикальное нанесение лака: Лак наносится так, чтобы визуально удлинить ногтевую пластину.

Лак наносится так, чтобы визуально удлинить ногтевую пластину. Отступ от краев: По краям ногтя остается небольшой промежуток, что делает его визуально длиннее и стройнее.

Читайте также: Какой маникюр будет плохо выглядеть на коротких ногтях

Как выполнить итальянский маникюр:

Отодвиньте кутикулу: Это поможет максимально задействовать площадь ногтя. Нанесите базовое покрытие. Нанесите цветной лак: Используйте темные или насыщенные оттенки, которые удлинят визуально ногти. Оставьте свободные края: Не окрашивайте края ногтя по всей ширине. Создайте "U"-образную форму: Нанесите лак так, чтобы он чуть-чуть заходил на боковые стороны ногтя, но не достигал его краев. Завершите маникюр: Нанесите топ-покрытие.

Советы:

Для лучшего эффекта используйте жидкий лак с тонкой кистью.

Если вы хотите сделать френч, используйте темный оттенок лака для основного покрытия.

Регулярно увлажняйте кутикулу маслом, чтобы предотвратить появление неопрятного вида отрастающего ногтя.

Итальянский маникюр – это простой способ сделать ваши ногти визуально длиннее и элегантнее. Попробуйте эту технику, и вы будете приятно удивлены результатом!

Напомним, мы уже писали о плавучем маникюре - новом супертренде 2024 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !