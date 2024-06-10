Все одно доведеться платити: як каратимуть українців за комунальні борги

Під час дії воєнного стану громадяни України зобов’язані сплачувати платежі за комунальні послуги. Затримка у виплатах може призводити до накладення штрафів та припинення надання послуг. У разі непогашення боргів постачальники мають законне право звернутися до суду для стягнення коштів, тоді як споживачі мають можливість реструктуризації своїх заборгованостей.

OBOZ.ua проаналізував механізми покарання за несплату комунальних боргів. Надання таких послуг, як електрика, вода, газ та інші, безпосередньо залежить від вчасної оплати рахунків з боку споживачів.

Постачальники послуг мають повноваження виставляти штрафи та мають право призупинити обслуговування у разі непогашення заборгованості. Згідно із законодавством, споживачі мають бути попереджені про можливе відключення за 10 робочих днів, що забезпечує достатньо часу для розв'язання проблеми. При значному розмірі боргу послуги можуть бути призупинені безпосередньо після попередження.

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Мінімальний поріг заборгованості

Ведуться дискусії щодо встановлення мінімального порогу заборгованості, який би дозволяв відключення послуг, але наразі в законі не вказана конкретна сума. Це дає можливість постачальникам самостійно визначати, коли слід припинити надання послуг. У грудні 2023 року уряд України відмінив обмеження на відключення комунальних послуг, а також нарахування штрафів, пені та інших санкцій за комунальні борги.

Зараз у разі відмови споживача добровільно погасити борг або домовитися про його реструктуризацію, постачальники мають право звернутися до суду для стягнення заборгованості. Судова процедура стягнення, яка була тимчасово призупинена під час військових дій, тепер знову активна і відбувається з дотриманням визначених критеріїв щодо суми та терміну боргу.

Споживачі, які не мають змоги одразу погасити свої заборгованості, можуть подати запит на реструктуризацію платежів до свого постачальника. Якщо запит буде схвалений, існує можливість розподілити суму боргу на період до 60 місяців, виходячи з розміру боргу та фінансового стану боржника, що дозволяє ефективно і без значного фінансового тиску ліквідувати борг.

Варіанти списання боргів

Існують обставини, за яких суд може анулювати заборгованість. Це можливо, наприклад, коли:

борг залишається непогашеним більше трьох років;

борг був накопичений попередніми власниками нерухомості;

сума боргу не корелює з розміром житлової площі;

особа оголошена банкрутом.

Необхідно також враховувати, що якщо комунальні послуги, надаються неналежної якості, це може вплинути на зобов’язання щодо оплати боргів. У таких випадках споживачі мають право звернутися до компетентних органів для розв'язання цього питання.

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