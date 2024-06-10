Все равно придется платить: как будут наказывать украинцев за коммунальные долги

Во время действия военного положения граждане Украины обязаны оплачивать платежи за коммунальные услуги. Задержка в выплатах может приводить к наложению штрафов и прекращению предоставления услуг. В случае непогашения долгов поставщики имеют законное право обратиться в суд для взыскания средств, тогда как потребители имеют возможность реструктуризации своих задолженностей.

OBOZ.ua проанализировал механизмы наказания за неуплату коммунальных долгов. Предоставление таких услуг, как электричество, вода, газ и другие, напрямую зависит от своевременной оплаты счетов со стороны потребителей.

Поставщики услуг имеют полномочия выставлять штрафы и имеют право приостановить обслуживание в случае непогашения задолженности. Согласно законодательству, потребители должны быть предупреждены о возможном отключении за 10 рабочих дней, что обеспечивает достаточно времени для решения проблемы. При значительном размере долга услуги могут быть приостановлены непосредственно после предупреждения.

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Минимальный порог задолженности

Ведутся дискуссии по установлению минимального порога задолженности, который бы позволял отключение услуг, но пока в законе не указана конкретная сумма. Это дает возможность поставщикам самостоятельно определять, когда следует прекратить предоставление услуг. В декабре 2023 года правительство Украины отменило ограничения на отключение коммунальных услуг, а также начисление штрафов, пени и других санкций за коммунальные долги.

Сейчас в случае отказа потребителя добровольно погасить долг или договориться о его реструктуризации, поставщики имеют право обратиться в суд для взыскания задолженности. Судебная процедура взыскания, которая была временно приостановлена во время военных действий, теперь снова активна и происходит с соблюдением определенных критериев по сумме и сроку долга.

Потребители, которые не имеют возможности сразу погасить свои задолженности, могут подать запрос на реструктуризацию платежей к своему поставщику. Если запрос будет одобрен, существует возможность распределить сумму долга на период до 60 месяцев, исходя из размера долга и финансового состояния должника, что позволяет эффективно и без значительного финансового давления ликвидировать долг.

Варианты списания долгов

Есть обстоятельства, при которых суд может аннулировать задолженность. Это возможно, например, когда:

долг остается непогашенным более трех лет;

долг был накоплен предыдущими собственниками недвижимости;

сумма долга не коррелирует с размером жилой площади;

лицо объявлено банкротом.

Необходимо также учитывать, что если коммунальные услуги, предоставляются ненадлежащего качества, это может повлиять на обязательства по оплате долгов. В таких случаях потребители имеют право обратиться в компетентные органы для решения этого вопроса.

Напомним, ранее в Минэнерго объяснили рост тарифов на свет.

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