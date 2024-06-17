У Пенсійному фонді розповіли, чи зараховується строкова військова служба до страхового стажу

Період служби в армії за контрактом тепер враховується у загальний страховий стаж, і ця інформація фіксується у трудовій книзі на підставі даних з військового білета.

Таку інформацію надали у Пенсійному фонді України.

Контрактна служба в армії: як вона впливає на страховий стаж

Контрактна служба - це форма служби в Збройних Силах, яку громадяни проходили для отримання спеціальності. Варто зазначити, що з 2024 року контрактна служба була скасована.

Час, проведений на контрактній службі, тепер включається до страхового стажу.

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До 1 січня 2004 року основним документом для підтвердження стажу була трудова книжка. Інформація про проходження контрактної служби реєструється у трудовій книзі на основі військового білета.

Якщо запис про службу вже є у трудовій книзі, зокрема з номером військового білета та датою його видання, то немає необхідності сканувати білет для електронної версії книжки.

У разі, якщо у трудовому запису немає інформації про контрактну службу або є, але без номера білета та дати видання, необхідно сканувати військовий білет для підтвердження цього періоду у електронному форматі трудової книжки.

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