В Пенсионном фонде рассказали, засчитывается ли срочная военная служба в страховой стаж

Период службы в армии по контракту теперь учитывается в общий страховой стаж, и эта информация фиксируется в трудовой книге на основании данных по военному билету.

Такую информацию предоставили в Пенсионном фонде Украины.

Контрактная служба в армии: как она влияет на страховой стаж

Контрактная служба – это форма службы в Вооруженных Силах, которую граждане проходили для получения специальности. Следует отметить, что с 2024 года контрактная служба была отменена.

Время, проведенное на контрактной службе, теперь включается в страховой стаж.

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До 1 января 2004 г. основным документом для подтверждения стажа была трудовая книжка. Информация о прохождении контрактной службы регистрируется в трудовой книге на основе военного билета.

Если запись о службе уже находится в трудовой книге, в том числе с номером военного билета и датой его издания, нет необходимости сканировать билет для электронной версии книги.

В случае, если в трудовой записи отсутствует информация о контрактной службе или есть, но без номера билета и даты издания, необходимо сканировать военный билет для подтверждения этого периода в электронном формате трудовой книжки.

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