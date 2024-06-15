Як розраховувати пенсію, якщо у вас мінімальна зарплата

При мінімальній зарплатні розмір пенсії залежить від кількості років страхового стажу, суми сплачених соціальних внесків та від середньої заробітної плати за три роки перед виходом на пенсію.

В Україні встановлено мінімальний розмір пенсії, який гарантується особам, які мають повний страховий стаж. Про це пише 24 tv.ua. З 1 березня 2024 року мінімальна пенсія становить:

2 980 гривень для пенсіонерів молодше 70 років з повним страховим стажем 30/35 років, а також для осіб з інвалідністю І групи, незалежно від віку та страхового стажу;

для пенсіонерів молодше 70 років з повним страховим стажем 30/35 років, а також для осіб з інвалідністю І групи, незалежно від віку та страхового стажу; 3 240 гривень для пенсіонерів у віці від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років;

для пенсіонерів у віці від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років; 3 370 гривень для пенсіонерів старше 80 років зі страховим стажем 20/25 років.

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Як розрахувати свою пенсію?

Для розрахунку очікуваного розміру пенсії можна скористатися онлайн-калькуляторами на вебсайті Пенсійного фонду України: https://cost.ua/pension_calc_new/.

Важливо!

Якщо ваш страховий стаж менший за повний, то ваша пенсія буде розрахована пропорційно до фактичного стажу. Існують також додаткові надбавки до пенсії, які можуть збільшити її розмір.

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Нагадаємо, у ПФУ попередили, кому з українців можуть припинити виплачувати пенсії.