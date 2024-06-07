У яких випадках українців змусять повернути субсидії: дві причини

Уряд України надає субсидії на оплату житлово-комунальних послуг для сімей, чиї витрати перевищують встановлений рівень. Однак, важливо пам'ятати, що існують певні обставини, за яких отриману допомогу доведеться повернути державі.

Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, згідно з законодавством, повернення субсидії є обов'язковим у двох випадках:

1. Неправдива інформація:

Якщо при поданні заявки на отримання субсидії або декларації були надані неправдиві дані, що призвело до заниження реального доходу чи майна, і внаслідок цього до незаконного отримання субсидії у розмірі, що перевищує належний.

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2. Неповідомлення про зміни:

Якщо протягом 30 днів з моменту виникнення змін, які впливають на розмір субсидії, одержувач не повідомив про них уповноважений орган.У такому випадку надмірно виплачена сума буде утримуватися з наступних виплат субсидії, але не більше 20% на місяць.

Щоб уникнути подібних ситуацій, рекомендується:

Уважно ознайомитися з правилами та умовами отримання субсидії перед поданням заявки.

Своєчасно повідомляти про будь-які зміни у вашому доході чи майні.

Зберігати всі документи, що підтверджують ваше право на субсидію.

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