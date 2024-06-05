Пенсіонерам надали нову важливу пільгу: як її отримати

В Україні особи пенсійного віку можуть користуватися привілеєм не сплачувати податок на землю. Ця перевага застосовується до ділянок землі, які використовуються відповідно до певних критеріїв і лише в межах, що визначені законодавством.

Державна податкова служба України інформує, що згідно з чинним Податковим кодексом, пенсіонери мають право на звільнення від обов’язку сплати податків за володіння земельними ділянками.

Земельні ділянки можуть бути використані виключно для наступних цілей:

Створення приватних гаражів (до 0,01 гектара);

Розбудова дачних будинків на індивідуальній основі (до 0,10 гектара);

Обробіток землі під садівництво (до 0,12 гектара).

Зведення житлових будинків та супутніх господарських споруд на прибудинкових територіях у сільській місцевості (максимум 0,25 гектара), у селищах (максимум 0,15 гектара) та у міських умовах (максимум 0,10 гектара);

Ведення приватного фермерського господарства (не перевищує 2 гектари).

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Щоб скористатися податковою пільгою на земельний податок, потрібно надіслати запит у вільній формі до відповідного контролюючого органу, який розташований за адресою земельної ділянки. До запиту слід додати документи, що підтверджують право на отримання пільги, наприклад, пенсійне свідоцтво.

Також важливо відзначити, що ця податкова пільга доступна і для інших груп населення, зокрема:

Особам з інвалідністю I та II груп;

Учасникам бойових дій та особам, на яких розповсюджується закон про статус учасників війни;

Жертвам Чорнобильської трагедії.

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