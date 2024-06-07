В каких случаях украинцев заставят вернуть субсидии: две причины

Правительство Украины предоставляет субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг для семей, расходы которых превышают установленный уровень. Однако важно помнить, что существуют определенные обстоятельства, при которых полученную помощь придется вернуть государству.

Как сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, согласно законодательству, возврат субсидии обязателен в двух случаях:

1. Неверная информация:

Если при подаче заявки на получение субсидии или декларации были предоставлены ложные данные, что привело к занижению реального дохода или имущества, и в результате к незаконному получению субсидии в размере, превышающем надлежащий.

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2. Несообщение об изменениях:

Если в течение 30 дней с момента возникновения изменений, влияющих на размер субсидии, получатель не уведомил о них уполномоченный орган. В таком случае чрезмерно выплаченная сумма будет удерживаться с последующих выплат субсидии, но не более 20% в месяц.

Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется:

Внимательно ознакомиться с правилами и условиями получения субсидии перед подачей заявки.

Своевременно сообщать о любых изменениях в вашем доходе или имуществе.

Сохранять все документы, подтверждающие ваше право на субсидию.

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