Субсидії, тарифи та пенсії: яких змін чекати з 1 червня

З 1 червня 2024 року на українців чекає низка змін, що може вплинути на їхнє фінансове становище. Серед іншого, змінять розцінки на комунальні послуги, зростуть пенсії, зміниться порядок надання субсидій.

Пропонуємо дізнатися детально, які зміни чекають на громадян з 1 червня:

Тарифи на електроенергію:

З 1 червня 2024 року Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП), підвищила максимальні граничні ціни на електроенергію для бізнесу.

Також очікується зростання тарифів на електроенергію для населення через складну ситуацію в енергетичній системі України після ворожих атак. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що рішення про підвищення може бути ухвалене до кінця травня. Розглядається нова ціна в межах 3,5-4 грн/кВт-год, а також можливість введення диференційованих тарифів залежно від обсягів споживання.

Наразі для побутових споживачів встановлений єдиний тариф – 2,64 грн/кВт-год, який був введений рік тому для подолання наслідків обстрілів енергетичної інфраструктури. До цього підвищення у 2023 році діяв диференційований тариф: до 250 кВт – 1,44 грн/кВт-год, понад цей обсяг – 1,68 грн/кВт-год.

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Ціни на воду:

Навесні 2024 року тарифи на послуги водопостачання зросли в деяких невеликих містах України. Місцева влада цих міст, яка має повноваження самостійно встановлювати тарифи на послуги ЖКГ, у деяких випадках підвищила ціни на 40%.

Водночас Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заборонила підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення у великих містах протягом найближчих місяців, включаючи червень.

Газопостачання:

Найбільший постачальник газу для побутових споживачів, "Нафтогаз", продовжив дію тарифу "Фіксований" до 30 квітня 2025 року відповідно до урядового мораторію на підвищення вартості окремих послуг ЖКГ.

Таким чином, ціна від "Нафтогазу" для населення залишиться на рівні 7,96 грн/куб.м з ПДВ. Інші постачальники встановлюють вартість у межах 7,7-9,9 грн/куб.м.

Субсидії:

Українці отримуватимуть субсидію на неопалювальний період. Для більшості домогосподарств грошова компенсація на оплату послуг ЖКГ була перерахована автоматично, але вона могла стати "нульовою". З настанням опалювального періоду ця різниця з'явиться знову, і субсидія буде відновлена.

Обов'язковий платіж для кожної сім'ї визначається індивідуально і залежить від сукупного доходу членів домогосподарства.

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Пенсії:

У червні працюючі пенсіонери, яким з 1 квітня було проведено перерахунок пенсій, отримають підвищені виплати, враховуючи компенсацію за попередні два місяці. Це пов’язано з особливостями подання звітності, оскільки фактичний перерахунок здійснюється після надходження інформації про сплату Єдиного соціального внеску за перший квартал 2024 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Звіти приймали до 10 травня, тому нові розрахунки вступають в дію в червні.

Перерахунок пенсій стосується тих, хто відповідає наступним критеріям:

Має понад 24 місяці стажу після попереднього перерахунку.

Досягнув права на отримання пенсії за віком.

Розмір доплати визначається індивідуально і залежить від тривалості страхового стажу та заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

Підвищення може обчислюватися з того заробітку, з якого була нарахована пенсія при її призначенні, або з заробітку, який людина одержувала, працюючи після призначення пенсії.

Для проведення перерахунку особисто звертатися до Пенсійного фонду України не потрібно – це відбувається автоматично.

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