У ДПСУ сказали, як з 18 травня зміниться виїзд за кордон для військовозобов'язаних

З 18 травня громадянам чоловічої статі для виїзду за кордон потрібен військово-обліковий документ. Державна прикордонна служба України розпочинає перевірку наявності військово-облікових документів у чоловіків прикордонного віку (18-60 років) під час перетину кордону.

Це пов'язано з нещодавніми змінами до законів України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У ДПСУ повідомили деталі:

Нові правила перетину кордону. Джерело: dpsu.gov.ua

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Нові правила перетину кордону. Джерело: dpsu.gov.ua

Нові правила перетину кордону. Джерело: dpsu.gov.ua

Нові правила перетину кордону. Джерело: dpsu.gov.ua

Кого стосується ця нова вимога

Чоловіків, які заброньовані на мобілізацію та воєнний час.

Чоловіків, визнаних непридатними до військової служби за станом здоров'я.

Чоловіків, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років.

Чоловіків, які самостійно виховують дитину.

Чоловіків, які мають дитину (дітей) до 18 років і дружину (чоловіка), яка проходить військову службу.

А також інших категорій осіб, визначених ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Важливо! Це не стосується:

Осіб з інвалідністю.

Тих, хто супроводжує осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

Водіїв, які перевозять медичні вантажі та гуманітарну допомогу, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів.

Деяких працівників державної служби, залізничного, морського та авіаційного транспорту тощо.

Що робити, якщо ви підпадаєте під цю категорію?

Вам потрібно мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, під час перетину кордону. У військово-обліковому документі має бути інформація про ваше звільнення від мобілізації або виключення з військового обліку за станом здоров'я. Якщо ви не маєте такої інформації, треба попередньо звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання.

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