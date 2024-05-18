В ГПСУ сказали, как с 18 мая изменится выезд за границу для военнообязанных
С 18 мая гражданам мужского пола для выезда за границу необходим военно-учетный документ. Государственная пограничная служба Украины начинает проверку наличия военно-учетных документов у мужчин пограничного возраста (18-60 лет) при пересечении границы.
Это связано с недавними изменениями в законы Украины "О правовом режиме военного положения" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
В ГПСУ сообщили детали:
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Кого касается это новое требование
- Мужчин, забронированных на мобилизацию и военное время.
- Мужчин, признанных непригодными к военной службе по состоянию здоровья.
- Мужчин, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет.
- Мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка.
- Мужчин, имеющих ребенка (детей) до 18 лет и жену (супругу), которая проходит военную службу.
- А также других категорий лиц, определенных ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Важно! Это не касается:
- Лицо с инвалидностью.
- Тех, кто сопровождает лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью.
- Водителей, перевозящих медицинские грузы и гуманитарную помощь, осуществляют международные перевозки грузов и пассажиров.
- Некоторые работники государственной службы, железнодорожного, морского и авиационного транспорта и т.д.
Что делать, если вы подпадаете под эту категорию?
Вам нужно иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, при пересечении границы. В военно-учетном документе должна быть информация о вашем освобождении от мобилизации или исключении из военного учета по состоянию здоровья. Если у вас нет такой информации, необходимо предварительно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства.
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