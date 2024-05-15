Які документи мають бути при особі, яка перетинає блокпост в Україні: відповідь юриста

В умовах введеного воєнного стану, особливу увагу приділяють перевірці документів у водіїв на блокпостах. Відповідно до останніх змін у законодавстві, що стосуються мобілізації, всім чоловікам у віці від 18 до 60 років необхідно мати при собі військово-обліковий документ.

Про це проінформував Антон Маринич, адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group, у своєму коментарі для "РБК-Україна".

Без яких документів не можна перетинати блокпост

Блокпост – це посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на в’їзді на територію, де введено воєнний стан і встановлено особливий режим (вийнятком є держкордон), на якому облаштовуються місця для перевірки осіб, транспортних засобів, багажу та вантажів, пояснює юрист.

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"На блокпості можуть чергувати службові особи військових формувань та правоохоронних органів, які відповідно до закону залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану", – коментує він.

Таке визначення закріплено у Постанові КМУ №1455 "Про затвердження Порядку встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан".

В рамках нового законодавства про мобілізацію, представникам Територіальних центрів комплектування та Нацполіції надано право проводити перевірку військово-облікових документів у чоловіків віком від 18 до 60 років. Очікується, що такі перевірки будуть проводитися з використанням відеофіксації та спеціалізованого обладнання.

"Новим законом встановлено обов’язок мати із собою військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу службових осіб ТЦК або поліції, в тому числі така перевірка може відбуватись і на блокпостах", – зауважує Маринич.

Зверніть увагу, що не надання або відсутність такого документа може розглядатися як адміністративне правопорушення згідно зі статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію). За такі дії передбачено штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень.

Також варто пам’ятати, що в період дії воєнного стану в Україні, повістки можуть бути вручені особам у будь-якому громадському місці.

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