У кого з українців і на скільки збільшиться розмір пенсії у липні

В липні відбудеться підвищення пенсійних виплат для осіб, які досягнуть віку, який дає право на отримання додаткової доплати. Пенсіонерам, яким у цьому місяці виповнюється 70, 75 або 80 років, буде нараховано спеціальну надбавку.

Згідно з постановою Уряду № 168 від 24 лютого 2023 року, встановлюються правила для надання цих вікових доплат. Ці додаткові щомісячні виплати призначаються для тих, чия сумарна пенсія, разом з усіма надбавками, не досягає середньої зарплати в країні, визначеної за даними про страхові внески за 2020 рік, яка становить 10 340,35 гривень. Про це пише NV.

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Відповідно до встановлених норм, виплати компенсацій здійснюються наступним чином:

особам, що досягли 70-річного віку та не перевищили 75 років, призначається компенсація до 300 гривень;

громадянам віком від 75 до 80 років встановлюється компенсаційна виплата у розмірі до 456 гривень;

для осіб старше 80 років передбачено компенсацію до 570 гривень.

У випадку, коли пенсійні нарахування особи перевищують 10 340,35 гривень, право на отримання додаткової вікової компенсації скасовується.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто ще більше не зможе отримати надбавки до пенсії за віком.

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