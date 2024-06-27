У кого из украинцев и на сколько увеличится размер пенсии в июле

В июле произойдет повышение пенсионных выплат для лиц, которые достигнут возраста, дающего право на получение дополнительной доплаты. Пенсионерам, которым в этом месяце исполняется 70, 75 или 80 лет, будет начислена специальная надбавка.

Согласно постановлению Правительства № 168 от 24 февраля 2023 года, устанавливаются правила для предоставления этих возрастных доплат. Эти дополнительные ежемесячные выплаты назначаются для тех, чья суммарная пенсия, вместе со всеми надбавками, не достигает средней зарплаты в стране, определенной по данным о страховых взносах за 2020 год, которая составляет 10 340,35 гривен. Об этом пишет NV.

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В соответствии с установленными нормами, выплаты компенсаций осуществляются следующим образом:

лицам, достигшим 70-летнего возраста и не превысившим 75 лет, назначается компенсация до 300 гривен;

гражданам в возрасте от 75 до 80 лет устанавливается компенсационная выплата в размере до 456 гривен;

для лиц старше 80 лет предусмотрена компенсация до 570 гривен.

В случае, когда пенсионные начисления лица превышают 10 340,35 гривен, право на получение дополнительной возрастной компенсации отменяется.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто еще больше не сможет получить надбавки к пенсии по возрасту.

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