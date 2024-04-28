Стовп чорного диму піднявся у небо: на росії горить завод корпорації КамАЗ (фото та відео)

У Набережних Челнах в російській республіці Татарстан сталася масштабна пожежа на головному заводі корпорації КамАЗ. Тут загорівся складальний цех.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, у місті Набережні Челни "спалахнув складальний цех головного заводу корпорації КамАЗ", яка є основним постачальником техніки для російської армії.

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За інформацією, що розміщена на сайті підприємства, автомобільний завод у Набережних Челнах виготовляє продукцію на високотехнологічних верстатах та лініях мехобробки, складальному, фарбувальному, зварювальному обладнанні.

Горить завод КамАЗ в Татарстані. Джерело: t.me/mostnch16

Горить завод КамАЗ в Татарстані. Джерело: t.me/mostnch16

Підприємство виготовляє шестерні приводу та півосі заднього моста, сателіти міжосьового диференціала, мости передні, середні, задні, балансирні підвіски, підвіски спеціального виконання, ремонтні комплекти, бортові платформи спеціального виконання, карданні вали тощо.

Днями, нагадаємо, у російському місті Омськ у Сибірському федеральному окрузі сталася масштабна пожежа на нафтобазі.

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