Величезний стовп чорного диму видно за кілометри: у російському Омську горить нафтобаза (відео)

У російському місті Омськ у Сибірському федеральному окрузі сталася масштабна пожежа на нафтобазі. Горять три місткості з нафтопродуктами. Об'єкт знаходиться за три тисячі кілометрів від кордону України.

Місцеві пабліки та ЗМІ повідомляють, що площа пожежі становить 1000 кв. Її гасять кілька десятків людей, два пожежні потяги, залучено пожежні гелікоптери. Що стало причиною пожежі, наразі невідомо.

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"12 Канал" повідомив, що у Радянському окрузі Омська "на одному з виробництв сталася пожежа".

Пожежа на НПЗ в Омську. Джерело: Скриншот з відео

Пожежа на НПЗ в Омську. Джерело: Скриншот з відео

Пожежа на НПЗ в Омську. Джерело: Скриншот з відео

Пожежа на НПЗ в Омську. Джерело: Скриншот з відео

У МНС росії в Омській області зазначили, що горять три місткості з нафтопродуктами на відкритій території, кожна з місткостей об'ємом 50 кубічних метрів.

Попередньо, постраждалих унаслідок інциденту немає, запевнили в МНС росії по Омській області.

Нагадаємо, 24 квітня 2024 року безпілотники атакували тракторний завод та два НПЗ у Смоленській області та Воронежі.

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