Столб черного дыма поднялся в небо: на россии горит завод корпорации КамАЗ (фото и видео)

В Набережных Челнах в российской республике Татарстан произошел масштабный пожар на главном заводе компании КамАЗ. Здесь загорелся сборочный цех.

Согласно сообщениям местных СМИ, в городе Набережные Челны "вспыхнул сборочный цех главного завода корпорации КамАЗ", являющийся основным поставщиком техники для российской армии.

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По информации, размещенной на сайте предприятия, автомобильный завод в Набережных Челнах производит продукцию на высокотехнологичных станках и линиях мехобработки, сборочном, покрасочном, сварочном оборудовании.

Горит завод КамАЗ в Татарстане. Источник: t.me/mostnch16

Горит завод КамАЗ в Татарстане. Источник: t.me/mostnch16

Предприятие производит шестерни привода и полуоси заднего моста, сателлиты межосевого дифференциала, передние, средние, задние, балансирные подвески, подвески специального исполнения, ремонтные комплекты, бортовые платформы специального исполнения, карданные валы и т.д.

На днях, напомним, в российском городе Омске в Сибирском федеральном округе произошел масштабный пожар на нефтебазе.

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