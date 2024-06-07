Серія вибухів пролунала в окупованому Луганську: постраждала база росіян (відео прильотів)

У п'ятницю, 7 червня, в окупованому Луганську пролунала низка вибухів. З місць "прильотів" видніються задимлення.

Місцевий телеграм-канал "ЛУГАНСЬК/НОВИНИ" повідомляє, що після вибухів видніється стовп диму в районі Острів.

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"Характер загоряння невідомий. ППО успішно відпрацьовувала цілі, проте можливий і приліт. Чекаємо на офіційні коментарі", – йдеться у повідомленні.

У мережі з'явилися численні відео з наслідками удару по Луганську. Попередньо, ракетний удар прийшовся по базуванню російських бойовиків.

Місцеві повідомляють, що у багатьох будинках і житлових будинках пошкоджено скління. Також спостерігаються перебої із зв'язком. Наразі немає інформації про постраждалих.

Нагадаємо, днями у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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