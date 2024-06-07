Бійці ССО за допомогою HIMARS розбили розташування окупантів на Південному напрямку (відео бою)

Воїни Сил спеціальних операцій за допомогою американської реактивної артилерійської системи HIMARS вдарили по розташуванню російських військ на Південному напрямку.

Аеророзвідка ССО зняла процес на відео. Спочатку оператор дрона зафіксував у лісосмузі скупчення ворожої військової техніки та окупантів. Потім передав дані операторам хаймарсів. Судячи з відео, екіпаж HIMARS бив прицільно і влучно.

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"Екіпаж БПЛА 73-го морського центру ССО під час розвідки на Південному напрямку виявив місце зосередження окупаційних військ. Окрім живої сили противника, було зафіксовано бліндажі, наземні укриття та техніку. По ворожій цілі оператори ССО скоригували вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок удару російські військові зазнали значних втрат", – прокоментували це відео в ССО.

Нагадаємо, днями у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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