Серия взрывов прогремела в оккупированном Луганске: пострадала база россиян (видео прилетов)

В пятницу, 7 июня, в оккупированном Луганске раздался ряд взрывов. С мест "прилетов" виднеются задымления.

Местный телеграм-канал "ЛУГАНСК/НОВОСТИ" сообщает, что после взрывов виднеется столб дыма в районе Остров.

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"Характер возгорания неизвестен. ПВО успешно отрабатывала цели, однако возможен и прилет. Ждем официальных комментариев", – говорится в сообщении.

У сети появились многочисленные видео с последствиями удара по Луганску. Предварительно ракетный удар пришелся по базированию российских боевиков.

Местные сообщают, что во многих домах и жилых домах повреждено остекление. Также наблюдаются перебои со связью. Пока нет информации о пострадавших.

Напомним, на днях в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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