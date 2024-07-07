Уряд планує не піднімати мінімальні пенсії на соцвиплати кілька років: до чого це призведе

Кабінет Міністрів України планує заморозити мінімальні зарплати та пенсії на декілька років. Згідно з Бюджетною декларацією, прожитковий мінімум та мінімальна зарплата залишаться незмінними до 2027 року. Цей крок спрямований на фіскальну консолідацію та стримування інфляції. Про це повідомляє interfax.

Замороження соцстандартів викликало неоднозначну реакцію в суспільстві. Деякі експерти вважають, що це може призвести до поглиблення бідності та посилення соціальної напруги. Інші ж вважають, що це необхідний крок для стабілізації економіки.

Наслідки замороження:

Зростання бідності, особливо серед пенсіонерів та малозабезпечених верств населення.

Посилення соціальної напруги та невдоволення населення.

Зменшення купівельної спроможності громадян.

Гальмування економічного зростання.

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Реакція на замороження:

Глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловив занепокоєння жорсткістю цього заходу та запропонував альтернативні варіанти фіскальної консолідації. Експерти прогнозують активні дискусії щодо замороження соцстандартів у парламенті та суспільстві.

Важливо зазначити:

За два роки війни рівень бідності в Україні зріс у 1,5-1,7 раза. "Глибока бідність" за цей період зросла більше ніж у 5 разів. До "глибокої бідності" належать люди, які не можуть забезпечити собі навіть базові потреби, наприклад, їжу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ШІ вирахував, якою має бути мінімальна пенсія в Україні.

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