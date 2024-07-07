Правительство планирует не поднимать минимальные пенсии на соцвыплаты несколько лет: к чему это приведет

Кабинет Министров планирует заморозить минимальные зарплаты и пенсии на несколько лет. Согласно Бюджетной декларации, прожиточный минимум и минимальная зарплата останутся неизменными до 2027 года. Этот шаг направлен на фискальную консолидацию и сдерживание инфляции. Об этом сообщает interfax.

Заморозка соцстандартов вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые эксперты считают, что это может привести к углублению бедности и усилению социальной напряженности. Другие считают, что это необходимый шаг для стабилизации экономики.

Последствия заморозки:

Рост бедности, особенно среди пенсионеров и малообеспеченных слоев населения.

Усиление социального напряжения и недовольство населения.

Уменьшение покупательной способности граждан.

Торможение экономического роста.

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Реакция на заморозку:

Глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев выразил обеспокоенность жесткостью этого мероприятия и предложил альтернативные варианты фискальной консолидации. Эксперты прогнозируют активные дискуссии о замораживании соцстандартов в парламенте и обществе.

Важно отметить:

За два года войны уровень бедности в Украине вырос в 1,5-1,7 раза. "Глубокая бедность" за этот период выросла более чем в 5 раз. К "глубокой бедности" относятся люди, которые не могут обеспечить себе даже базовые потребности, например еду.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ИИ вычислил, какой должна быть минимальная пенсия в Украине.

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