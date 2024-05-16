Правила вручення повісток зміняться з 18 травня: кому та де видаватимуть

В Україні з 18 травня набуває чинності новий Закон про мобілізацію, який передбачає зміни правил вручення повісток.

Відтепер повістку можуть вручити в будь-якому місці, де перебуває військовозобов'язаний. Це не обов'язково має бути ТЦК та СП.

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Повістку можуть вручити:

Представники ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки.

Представники органу місцевого самоврядування.

Керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов'язаний.

Керівники навчальних закладів.

Управителі багатоквартирних будинків.

Повістку вважатимуть врученою, якщо людина її отримала особисто і поставила підпис. Повістка, кинута до поштової скриньки, не вважатиметься належним чином врученою.

Що буде якщо ігнорувати повістки

За неявку за повісткою на уточнення облікових даних, оновлення даних або на повістку на військово-лікарську комісію передбачений адміністративний штраф.

За неявку на мобілізаційне розпорядження передбачена кримінальна відповідальність у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років.

Як вручатимуть повістки:

Поліцейські та представники ТЦК матимуть право вимагати у чоловіків віком 18-60 років військово-облікові документи разом із документами, що посвідчують особу.

Повістку можна пропустити лише з поважних причин, які підтверджені документально. До таких причин належать:

Хвороба.

Смерть близького родича.

Стихійне лихо.

Атака окупаційних військ.

Якщо людина не прийшла вчасно, вона повинна не пізніше ніж за три дні зв'язатися з ТЦК і повідомити про обставини неявки. Протягом тижня візит все одно має відбутися.

Що означає отримання повістки:

Вручення повістки військовозобов'язаному або резервісту означає, що він повинен з'явитися для уточнення облікових даних.

Після уточнення даних людину можуть направити на військово-лікарську комісію, щоб визначити, чи придатна вона до мобілізації.

Крім уточнення даних, може бути повістка на проходження комісії (вручається після поновлення даних у ТЦК), а також мобілізаційне розпорядження за результатами ВЛК, якщо громадянина визнано придатним.

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