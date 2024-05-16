Правила вручения повесток изменятся с 18 мая: кому и где будут выдаваться
В Украине с 18 мая вступает в силу новый Закон о мобилизации, предусматривающий изменения правил вручения повесток.
Теперь повестку могут вручить в любом месте, где находится военнообязанный. Это не обязательно должно быть ТЦК и СП.
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Повестку могут вручить:
- Представители ТЦК и СП, орган СБУ, подразделения Службы внешней разведки.
- Представители органа местного самоуправления.
- Руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный.
- Руководители учебных заведений.
- Управители многоквартирных домов.
Повестку сочтут врученным, если человек его получил лично и поставил подпись. Повестка, брошенная в почтовый ящик, не будет считаться должным образом врученной.
Что будет, если игнорировать повестки
За неявку по повестке на уточнение учетных данных, обновление данных или повестку на военно-врачебную комиссию предусмотрен административный штраф.
За неявку на мобилизационное распоряжение предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения свободы сроком от 3 до 5 лет.
Как будут вручать повестки:
Полицейские и представители ТЦК будут иметь право требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет военно-учетные документы вместе с документами, удостоверяющими личность.
Повестку можно пропустить только по уважительным причинам, подтвержденным документально. К таким причинам относятся:
- Болезнь.
- Смерть близкого родственника.
- Стихийное бедствие.
- Атака оккупационных войск.
Если человек не пришел вовремя, он должен не позднее чем через три дня связаться с ТЦК и сообщить об обстоятельствах неявки. В течение недели визит все равно должен состояться.
Что означает получение повестки:
Вручение повестки военнообязанному или резервисту означает, что он должен явиться для уточнения учетных данных.
После уточнения данных человека могут направить на военно-врачебную комиссию, чтобы определить, пригоден ли он к мобилизации.
Кроме уточнения данных может быть повестка на прохождение комиссии (вручается после обновления данных в ТЦК), а также мобилизационное распоряжение по результатам ВЛК, если гражданин признан пригодным.
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