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Правила вручения повесток изменятся с 18 мая: кому и где будут выдаваться

Былим Елена

Правила вручения повесток изменятся с 18 мая: кому и где будут выдаваться
Когда повестку сочтут врученной

В Украине с 18 мая вступает в силу новый Закон о мобилизации, предусматривающий изменения правил вручения повесток.

Теперь повестку могут вручить в любом месте, где находится военнообязанный. Это не обязательно должно быть ТЦК и СП.

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Повестку могут вручить:

  • Представители ТЦК и СП, орган СБУ, подразделения Службы внешней разведки.
  • Представители органа местного самоуправления.
  • Руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный.
  • Руководители учебных заведений.
  • Управители многоквартирных домов.

Повестку сочтут врученным, если человек его получил лично и поставил подпись. Повестка, брошенная в почтовый ящик, не будет считаться должным образом врученной.

Что будет, если игнорировать повестки

За неявку по повестке на уточнение учетных данных, обновление данных или повестку на военно-врачебную комиссию предусмотрен административный штраф.

За неявку на мобилизационное распоряжение предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Как будут вручать повестки:

Полицейские и представители ТЦК будут иметь право требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет военно-учетные документы вместе с документами, удостоверяющими личность.

Повестку можно пропустить только по уважительным причинам, подтвержденным документально. К таким причинам относятся:

  • Болезнь.
  • Смерть близкого родственника.
  • Стихийное бедствие.
  • Атака оккупационных войск.

Если человек не пришел вовремя, он должен не позднее чем через три дня связаться с ТЦК и сообщить об обстоятельствах неявки. В течение недели визит все равно должен состояться.

Что означает получение повестки:

Вручение повестки военнообязанному или резервисту означает, что он должен явиться для уточнения учетных данных.

После уточнения данных человека могут направить на военно-врачебную комиссию, чтобы определить, пригоден ли он к мобилизации.

Кроме уточнения данных может быть повестка на прохождение комиссии (вручается после обновления данных в ТЦК), а также мобилизационное распоряжение по результатам ВЛК, если гражданин признан пригодным.

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