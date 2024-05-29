Пересилався як ''металевий предмет за 50 доларів'': митники знайшли зуб мамонта у посилці до Катару (фото)

Київські митники завадили незаконному переправленню до Катару з України зуба мамонта, який є цінним палеонтологічним зразком.

Як повідомляє пресслужба Київської митниці, зуб мамонта намагався вивезти з країни мешканець Івано-Франківщини. Він задекларував його як "металевий виріб" вартістю $50, але під час митного контролю міжнародної посилки митники виявили, що насправді це "брила неправильної форми".

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Зуб мамонта. Джерело: facebook.com/KYIVcustomsUA

Зуб мамонта. Джерело: facebook.com/KYIVcustomsUA

Зуб мамонта. Джерело: facebook.com/KYIVcustomsUA

Експертиза, проведена Національним науково-природничим музеєм НАН України, встановила, що брила - це молярний зуб нижньої щелепи мамонта зі збереженими коренями. Ці зразки нечасто зустрічаються і мають важливе наукове значення.

"Знахідки таких зубів цінні для дослідження видової різноманітності мамонтів в плейстоцені України, адже мамонти – типові тварини пізнього плейстоцену України (130-13 тисяч років тому)", - йдеться в повідомленні Київської митниці.

Експерти визнали, що зуб мамонта має культурну, наукову, музейну та освітню цінність, і рекомендували його до внесення до музейного фонду України.

Оскільки на вивезення культурних цінностей з України потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури, якого у такому випадку не було, на мешканця Івано-Франківщини склали протокол про порушення митних правил. Палеонтологічні зразки вилучено.

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