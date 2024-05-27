Пожежа в Києві: згоріло 30 автомобілів, автобус та десяток мотоциклів (фото, відео)

27 травня у Києві на парковці сталася масштабна пожежа. Унаслідок інциденту згоріло 30 автомобілів, близько десятка мотоциклів та автобус.

Столичне управління ДСНС України повідомило, що пожежа сталася на паркувальному майданчику, що розташований на вулиці Канальній.

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"27 травня о 14:05 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Канальній. Сталося загоряння автівок на паркувальному майданчику. На момент прибуття вогнеборців, пожежа швидко розповсюджувалась на поруч розташовані автомобілі", – повідомили у ДСНС Києва.

Пожежа на парковці в Києві. Джерело: facebook.com/DSNSKyiv

Пожежа на парковці в Києві. Джерело: facebook.com/DSNSKyiv

Пожежа на парковці в Києві. Джерело: facebook.com/DSNSKyiv

Пожежа на парковці в Києві. Джерело: facebook.com/DSNSKyiv

Пожежа на парковці в Києві. Джерело: facebook.com/DSNSKyiv

Пожежа на парковці в Києві. Джерело: facebook.com/DSNSKyiv

Пожежа на парковці в Києві. Джерело: facebook.com/DSNSKyiv

Пожежа на парковці в Києві. Джерело: facebook.com/DSNSKyiv

Пожежу вдалося загасити за годину. Цим займалися 26 рятувальників, які залучили 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Попередньо, за даними ДСНС, унаслідок пожежі повністю згоріли близько 30 автівок, автобус та приблизно 10 мотоциклів.

"Належність території встановлюється. Жертв та постраждалих немає. Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронці", – додали рятувальники.

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