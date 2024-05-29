Пересылался как ''металлический предмет за 50 долларов'': таможенники обнаружили зуб мамонта в посылке в Катар (фото)

Киевские таможенники помешали незаконной переправке в Катар из Украины зуба мамонта, который является ценным палеонтологическим образцом.

Как сообщает пресс-служба Киевской таможни, зуб мамонта пытался вывезти из страны житель Ивано-Франковской области. Он задекларировал его как "металлическое изделие" стоимостью $50, но во время таможенного контроля международной посылки таможенники обнаружили, что на самом деле это "глыба неправильной формы".

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Зуб мамонта. Источник: facebook.com/KYIVcustomsUA

Зуб мамонта. Источник: facebook.com/KYIVcustomsUA

Зуб мамонта. Источник: facebook.com/KYIVcustomsUA

Экспертиза, проведенная Национальным научно-естественным музеем НАН Украины, установила, что глыба - это молярный зуб нижней челюсти мамонта с сохранившимися корнями. Эти образцы редко встречаются и имеют важное научное значение.

"Находки таких зубов ценны для исследования видового разнообразия мамонтов в плейстоцене Украины, ведь мамонты – типичные животные позднего плейстоцена Украины (130-13 тысяч лет назад)", — говорится в сообщении Киевской таможни.

Эксперты признали, что зуб мамонта имеет культурную, научную, музейную и образовательную ценность и рекомендовали его к внесению в музейный фонд Украины.

Поскольку на вывоз культурных ценностей из Украины необходимо соответствующее свидетельство Министерства культуры, которого в таком случае не было, на жителя Ивано-Франковской области составили протокол о нарушении таможенных правил. Палеонтологические образцы изъяты.

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