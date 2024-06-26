На яких видах транспорту доступний пільговий приїзд для пенсіонерів
Пільговий проїзд для пенсіонерів у громадському транспорті – це поширена практика в Україні. Проте, як і будь-яка пільга, вона має свої нюанси, про які важливо знати. Про це пише 24 tv.ua.
Де пенсіонери їздять безкоштовно?
- Міський пасажирський транспорт загального користування (автобуси, тролейбуси, трамваї).
- Приміські маршрути (автобуси, маршрутки).
- Приміське залізничне сполучення.
Важливо! Таксі та метро не входять до переліку видів транспорту, де проїзд для пенсіонерів безкоштовний.
Щодо маршруток:
- Тарифи та пільгові категорії пасажирів у маршрутках встановлюються місцевими радами.
- Інформація про пільговий проїзд має бути оприлюднена на офіційному сайті ради.
- У кожній маршрутці повинна бути розміщена відповідна інформація.
Електронний квиток:
- Навіть після запровадження електронного квитка пенсіонери зможуть отримати його безкоштовно.
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Інші пільги для пенсіонерів:
- Безоплатні або пільгові юридичні послуги.
- Субсидія на оплату комунальних послуг (у деяких випадках до 100%).
- Звільнення від сплати земельного податку (за умови дотримання певних норм щодо розміру ділянки).
Важливо! Перелік пільг та умови їх отримання можуть відрізнятися залежно від регіону.
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