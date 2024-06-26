На яких видах транспорту доступний пільговий приїзд для пенсіонерів

Пільговий проїзд для пенсіонерів у громадському транспорті – це поширена практика в Україні. Проте, як і будь-яка пільга, вона має свої нюанси, про які важливо знати. Про це пише 24 tv.ua.

Де пенсіонери їздять безкоштовно?

Міський пасажирський транспорт загального користування (автобуси, тролейбуси, трамваї).

Приміські маршрути (автобуси, маршрутки).

Приміське залізничне сполучення.

Важливо! Таксі та метро не входять до переліку видів транспорту, де проїзд для пенсіонерів безкоштовний.

Щодо маршруток:

Тарифи та пільгові категорії пасажирів у маршрутках встановлюються місцевими радами.

Інформація про пільговий проїзд має бути оприлюднена на офіційному сайті ради.

У кожній маршрутці повинна бути розміщена відповідна інформація.

Електронний квиток:

Навіть після запровадження електронного квитка пенсіонери зможуть отримати його безкоштовно.

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Інші пільги для пенсіонерів:

Безоплатні або пільгові юридичні послуги.

Субсидія на оплату комунальних послуг (у деяких випадках до 100%).

Звільнення від сплати земельного податку (за умови дотримання певних норм щодо розміру ділянки).

Важливо! Перелік пільг та умови їх отримання можуть відрізнятися залежно від регіону.

Нагадаємо, ми вже писали, у якої категорії пенсіонерів зростуть виплати у червні.

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