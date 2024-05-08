Депутаты разрешили мобилизовать в Силы обороны осужденных

Верховная Рада Украины 8 мая в целом приняла Закон о мобилизации осужденных 11079-1. 279 народных депутатов поддержали инициативу.

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что "риски по антикоррупции, которые подчеркивал антикоррупционный комитет, частично убрали".

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"В частности, право мобилизоваться из тюрьмы убрали для депутатов и части топкоррупционеров (с исключениями), а также виновным в тяжких преступлениях (вроде убийства, изнасилования)", – добавил нардеп.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, Верховная Рада разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ.

"Заключенные за не тяжкие статьи должны получить право на защиту своей родины... Надо дать возможность осужденными воевать, если они хотят. Важно!!! Осужденные за тяжкие умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, за преступления против основ национальной безопасности не будут мобилизованы", – заметил он.

Напомним, ранее в Генштабе ответили, как работники ТЦК будут проверять данные на улице.

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