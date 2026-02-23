В преддверии четвертой годовщины начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину дипломатическая имитация урегулирования со стороны Москвы начинает приобретать еще более острое звучание. То, что у Путина называют "урегулированием", является попыткой легитимизировать оккупацию через дипломатические протоколы. За фасадом переговорных инициатив в Женеве и Абу-Даби скрыты намерения Кремля выиграть время для перегруппировки и добиться уступок, которые выходят далеко за пределы сугубо территориального вопроса.

Анализ "затрампированного" (заблокированного или стагнирующего) мирного процесса требует детального разбирательства. Ведь когда дипломатический процесс заходит в тупик, ситуация не становится статической – она трансформируется в динамическую деградацию. А новая стратегия Соединенных Штатов по отношению к Украине создает дополнительные вызовы для диалога о мире, заставляя Киев действовать в рамках измененного Вашингтоном курса. Обновленный подход США переформатирует геополитические рамки, что влияет на перспективы мирного урегулирования и побуждает Украину адаптироваться к новым правилам игры.

Этого всего не было, если бы республиканцы действовали, как во времена президента Рональда Рейгана. Когда-то Республиканская партия выступала за предотвращение распространения тоталитаризма в мире и помогала зарождающимся демократиям, которые пытались отбиться от коммунизма и других форм тирании. Теперь все по-другому.

Пока администрация президента Дональда Трампа реализует внешнеполитическую стратегию, основанную на принципах исключительности и стремлении к глобальному доминированию, лидеры Российской Федерации и КНР используют персоналистские особенности американского лидера для продвижения своих геополитических интересов.

Когда Трамп играет в лучшего президента Соединенных Штатов за все времена и мечтает стать полноправным "обладателем мира", диктаторы Путин и Си Цзиньпин "разводят" его, применяя тактику манипулятивного влияния на амбиции американского президента, что может привести к девальвации стратегических позиций расширенных режимов и расширений этих положений.

Следует отметить, что кремлевская администрация рассматривает внутриполитическую поляризацию в Америке как инструмент для достижения собственных геополитических целей. Используя "специфические особенности" политического курса Дональда Трампа, Российская Федерация стремится к эрозии политического и социального единства в США. Это направлено на минимизацию влияния Вашингтона на глобальной арене, что создает благоприятные условия для реализации неоимперских амбиций Кремля, попытки восстановления Россией статуса великого государства и реставрации гегемонии Москвы на постсоветском пространстве.

В то же время, в текущем геополитическом контексте, Кремль вынужден придерживаться стратегии сдержанности в отношении Дональда Трампа. Ведь администрация Трампа может перейти к политике "мир через силу", включая снятие ограничений использования западного оружия Украиной, если Москва будет продолжать саботаж переговоров. Сдержанность является инструментом избегания этой "горячей" фазы давления.

Однако осмотрительность Кремля – это не изменение целей, а смена тактики. Москва выжидает, пока администрация Трампа максимально ослабит трансатлантическое единство, стараясь при этом не спровоцировать импульсивный и жесткий ответ со стороны Белого дома.

Таким образом, в рамках современной внешнеполитической стратегии Российской Федерации переговорный процесс де-факто трансформировался в нелинейное продолжение военных действий. Москва рассматривает дипломатическую коммуникацию не как способ достижения компромиссного консенсуса, а как вспомогательный инструмент стратегического давления. Его цель состоит в легитимизации и закреплении тех политических или территориальных преференций, реализация которых на текущем этапе блокирована низкой эффективностью или исчерпанностью ресурсов конвенционного военного инструментария.

Путин постоянно клеит дурака в переговорах с Трампом, а тот воспринимает примитивную лесть, как заслуженные комплименты от своего "лучшего друга". Если бы и Украина решила пойти по такому пути, то целесообразно было переименовать Донбасс на Трампленд, а город Донецк – на Трамп. И можно надеяться, что украинцы получили бы всю необходимую военную помощь, чтобы сохранить честь населения Трампленда.

А в рамках дискурса о трансформации лидерских парадигм в XXI веке, рассмотрение вопроса о признании заслуг президента США Дональда Трампа приобретает особую актуальность. Поэтому почему Украине не инициировать создание эксклюзивного международного отличия - "Всемирной премии мира за монументальное величие, стратегическое совершенство, интеллектуальную глубину и государственную мудрость". Прежде убедившись, что она большая и позолоченная.

Очень важно, чтобы особое внимание к техническим параметрам награды – в частности, ее обязательному позолочению – служило не только символическим показателем ее высокого статуса, но и выступало гарантом соответствия внешней формы субъективному восприятию престижа самим ее лауреатом – непревзойденным Дональдом Трампом. Позолота в этом смысле является непременным необходимым атрибутом "политики престижа", обеспечивающим психологическое подтверждение международного признания награжденного.

Чтобы там не было, но Дональд Трамп закрывает глаза, что Путин явно затягивает время. И когда иранский и кубинский режимы упадут, Путину придется перекалибровать свою геополитику. Ведь современная внешнеполитическая доктрина Кремля основывается на стратегии истощения, где фактор времени рассматривается как ключевой актив для дестабилизации западной коалиции.

Российские террористические власти исходят из предположения, что длительное противостояние выявит институциональную усталость демократических систем быстрее, чем иссякнут ресурсы тоталитарной вертикали. Однако эта стратегия критически зависит от стабильности участников оси зла, где Иран и Куба играют роль стратегических узлов.

Пока ситуация вокруг Гаваны демонстрирует уязвимость "тоталитарного интернационала" перед жестким экономическим давлением. Введенная администрацией Дональда Трампа в конце января 2026 г. политика вторичных тарифов фактически отрезала Кубу от поставок нефти, спровоцировав риск полного гуманитарного коллапса.

Ситуация сейчас складывается таким образом, что традиционные альянсы Кремля дают трещину, а система многолетних партнерств Москвы оказалась на грани распада, оставляя прежние договоренности в шатком состоянии. После устранения Николаса Мадуро в Венесуэле Куба потеряла свой основной источник энергоресурсов.

А для Кремля Куба имеет большое геополитическое значение и является символическим и стратегическим форпостом в Западном полушарии. Невозможность поддержать Гавану в условиях блокады продемонстрирует логистическое бессилие Москвы по поводу Кубы, дезавирует миф о глобальном характере российского военного присутствия, подтверждает ее региональную ограниченность и подорвет статус Москвы как "альтернативного центра силы".

Можно предположить, что эрозия стабильности в Тегеране и Гаване сомневается в жизнеспособности путинской модели "многополярного мира", которая держится на альянсах с режимами-изгоями. Куба является символом того, что "американская гегемония" якобы не всесильна даже в собственном полушарии. Падение режима в Гаване означает окончательное поражение московской модели влияния в Латинской Америке.

Крах диктатур в Иране и на Кубе автоматически превращает российскую "многополярность" в глухую изоляцию. Без этих опорных точек геополитическая модель Путина становится нежизнеспособной. Россия останется без ключевых союзников в стратегически важных регионах, что де-факто будет означать крушение ее претензий на роль одного из полюсов мирового порядка.

В случае падения этих антидемократических режимов Россия рискует оказаться в состоянии стратегического одиночества, где единственным весомым партнером останется КНР, что усилит асимметричную зависимость Москвы от Пекина.

Тогда Путину придется переходить от стратегии глобального наступления на либеральный порядок к тактике "крепости в осаде", где главным приоритетом станет не экспансия влияния, а элементарное сохранение внутренней стойкости при отсутствии внешних опорных точек.

Однако самая большая проблема России – это ее собственное население. Основной определитель современного вектора развития Российской Федерации состоит в специфике ее политической культуры, кардинально отличающейся от западноевропейских стандартов и ценностных ориентиров развитого мира. Этот разрыв стал наиболее очевидным в постбиполярный период, отразив глубокую разницу между обществами Центрально-Восточной Европы и России.

В то время как страны Восточной Европы интерпретировали коллапс социалистического блока как "возвращение к нормальности" и шанс на либерально-демократическую модернизацию, в российском коллективном сознании события 1991 года приобрели статус геополитической катастрофы. И если восточноевропейцы восприняли демократию как инструмент субъектности и освобождения от давления СССР, то Россия через призму утраты своего имперского величия рассматривала 1990-е годы как период поражения и хаоса.

Что спровоцировало возникновение запроса на реставрацию тоталитарных способов управления в современном русском социуме. Когда общественное сознание продемонстрировало готовность к делегированию широких полномочий репрессивному аппарату в обмен на иллюзию безопасности и предсказуемости.

Можно сказать, что в Московии феномен "неопатриархального тоталитаризма" в данном контексте выступает как специфическая форма политической адаптации, где стабильность системы обеспечивается путем воспроизведения архаических форм контроля и централизации власти.

Но в отличие от соседних народов, идентифицировавших неэффективность советской плановой системы как первопричину упадка, русское население склонно искать оправдания во внешних факторах. И экономические трудности интерпретируются не как следствие структурных недостатков собственной модели, а как результат внешнего вмешательства или несправедливости мирового порядка. Это блокирует возможность внутренней реформации и закрепляет состояние пассивной зависимости государства.

Не следует забывать, что российская государственная идентичность исторически выстроена вокруг концепции мобилизационного общества. В условиях деградации гражданских институтов, основными формами социальной активности становятся процессы, связанные с насилием и саморазрушающим поведением (алкоголизация, высокая толерантность к смерти).

Российское государство сегодня превратило войну в основу своего существования и главный смысл бытия, где социальные институты и психология подчинены циклам насилия. Кроме того, в русском социокультурном пространстве наблюдается большая толерантность к человеческим потерям. Государство использует механизм некрополитики, где способность населения к массовому самопожертвованию (смерти за интересы режима) становится главным мобилизационным ресурсом.

Одновременно это коррелируется с высоким уровнем социальной апатии и деструктивными моделями поведения, в частности злоупотреблением алкоголем и другими психоактивными веществами, что является следствием длительной травматизации и отсутствия инструментов социальной вертикальной мобильности.

Учитывая это, завершение текущего военного конфликта в Украине может рассматриваться только как тактическая пауза. Без фундаментальной трансформации политической культуры и отказа от имперской парадигмы путинская тоталитарная держава неизбежно будет продолжать свою экспансионистскую политику как единственный доступный ей способ дальнейшего функционирования.

Разблокировать мирный процесс можно только из-за критического для Москвы накопления рисков, которые сделают продолжение стагнации угрозой для самого существования путинского режима. Если для Кремля геополитические и экономические потери будут преобладать над дивидендами, которые Москва пытается получить от затяжной и кровавой войны России в Украине.

Поэтому для диктатора Путина процесс деэскалации и перехода к более конструктивной фазе переговоров может стать приемлемым только тогда, когда цена удержания существующих позиций начнет превышать потенциальные риски от компромисса, требующего внешнего стимулирования через инструменты превентивной дипломатии и силовые методы.

Готовность Путина к деэскалации и переходу в реалистическую фазу переговорного процесса находится в прямой зависимости от баланса предельных издержек и ожидаемых выгод. Пока же стратегический подход преступного путинского режима сосредоточен на концепции "победы через истощение", где ставка делается на исчерпание ресурсов противника. А сохранение статус-кво или последующая экспансия рассматриваются как менее рискованные сценарии, чем политический компромисс.

Для трансформации этой калькуляции необходимо создать условия, при которых экзистенциальная и ресурсная цена содержания оккупированных украинских территорий и продление агрессии начнет доминировать над внутриполитическими рисками, которые неизбежно возникнут при отступлении Путина от его максималистских целей.

Но такая ситуация не может возникнуть спонтанно, она нуждается в системном внешнем силовом давлении Соединенных Штатов, объединенной Европы и всего коллективного Запада.

Возникли обстоятельства, когда агрессор находится в плену "ловушки необратимых расходов". Где каждая новая эскалация будет проходить ради оправдания предварительных просчетов. Поэтому для Путина любое отступление, при отсутствии очевидной военной или экономической катастрофы, интерпретируется как проявление слабости, угрожающей внутренней стабильности режима.

Из чего можно заключить: деэскалация со стороны Российской Федерации не является вопросом "доброй воли" или успешной дипломатии в классическом понимании, а производной от успешного применения стратегии силового сдерживания, что делает агрессию не только экономически невозможной, но и военно бесперспективной.