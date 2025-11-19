Накопленный за десятилетия опыт взаимодействия свободного мира с террористическими диктатурами показывает: любая слабость перед ними в ста процентах случаев приводит к околиць. Демонстрация силы на самых ранних этапах почти гарантированно заставляет диктаторов отступить.

Если бы Америка с самого начала дала понять Кремлю, что никакого полномасштабного вторжения в Украину быть не может — и что такая попытка приведёт к немедленному ответу, — войны бы просто не было. Путин в тот момент не рискнул бы вступать в прямую конфронтацию с НАТО.

Трусливое, позорное и аморальное решение Запада не закрывать небо над Украиной стало для Путина сигналом, что можно идти дальше. Скажи тогда Байден, что появление хотя бы одного российского самолёта в украинском небе будет означать уничтожение российских аэродромов, — и всё бы закончилось.

Понимая настроения в России в тот момент, можно уверенно сказать, что, увидев в небе Украины натовские самолёты, российские пилоты туда просто не полетели бы. Одно дело — безнаказанно бомбить Мариуполь и укрытия с детьми. Совсем другое — столкнуться в воздухе с F-35, который тебя сейчас будет сбивать.

Сегодняшняя эскалация — прямой результат слабости и импотенции Запада. Наглость Путина, его отказ принять даже выгодные для него трамповские условия — это следствие убеждённости, что Запад слаб, растерян и всё равно прогнётся. Того Запада, который умел ставить на место диктаторов и террористов, больше нет.