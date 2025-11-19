Накопичений за десятиліття досвід взаємодії вільного світу з терористичними диктатурами показує: будь-яка слабкість перед ними у ста відсотках випадків призводить до ескалації. Демонстрація сили на найбільш ранніх етапах майже гарантовано змушує диктаторів відступити.

Якби Америка з самого початку дала зрозуміти Кремлю, що ніякого повномасштабного вторгнення в Україну бути не може — і що така спроба призведе до негайної відповіді, — війни б просто не було. Путін у той момент не ризикнув би вступати в пряму конфронтацію з НАТО.

Боягузливе, ганебне й аморальне рішення Заходу не закривати небо над Україною стало для Путіна сигналом, що можна йти далі. Скажи тоді Байден, що поява хоча б одного російського літака в українському небі означатиме знищення російських аеродромів, — і все б закінчилося.

Розуміючи настрої в Росії в той момент, можна впевнено сказати, що, побачивши в небі України натовські літаки, російські пілоти туди просто не полетіли б. Одна справа — безкарно бомбити Маріуполь і укриття з дітьми. Зовсім інша — зіткнутися в повітрі з F-35, який тебе зараз буде збивати.

Сьогоднішня ескалація — прямий результат слабкості та імпотенції Заходу. Нахабство Путіна, його відмова прийняти навіть вигідні для нього трампівські умови — це наслідок переконаності, що Захід слабкий, розгублений і все одно прогнеться. Того Заходу, який умів ставити на місце диктаторів і терористів, більше немає.