За пропаганду о "добрых россиянах" теперь расплачивается Европа
Смешные молодые немцы выходят на митинги против призыва на военную службу под лозунгом "лучше жить под властью путена, чем служить".
Смешные потому, что верят, что им, разнеженным, левацким и постоянно возмущенным кто-то позволил бы жить под властью путена.
Есть такой древний немецкий город – Кёнигсберг. Родина Канта, между прочим. Ну, как есть. Было когда-то, а теперь это русский Калининград. И немцев там не осталось. Ибо зачем они там? И ничего немецкого не осталось. Ибо зачем оно там?
Так же в бывшем финском Viipuri, которое сейчас известно как Выборг, не осталось финнов. А в Сочи не то что не осталось коренных убийств, их в принципе не осталось как народу.
Против Европы работает европейская пропаганда, которая десятилетиями доказывала, как прекрасны "россияне", а если что-то плохое и делают – "это все путен".
Поэтому российская оккупация рассматривается многими как просто "другая власть", на которую, в общем-то, плевать.
Они привыкли к "травоядной жизни", и потому не понимают, что тебя могут признать представителем "вражеского народа", погрузить в вагоны и вывезти в зимнюю Сибирь. А на твое место завезти "правильный народ".
И это уже не скрывается. В Украине на оккупированных территориях продолжается массированное лишение жилья и выселение украинцев. Сам же российский вождь индийским журналистам говорит, что "просто люди хотят уехать".
То, что европа не хочет замечать реальность, прямой результат европейской пропаганды о "добрых россиянах", которая, в свою очередь, должна была служить оправданием покупки газа, нефти и торговли с этими вылупками.
Теперь расплачиваются за все.