Я работала с 4 президентами — стратегия Трампа по отношению к Путину демонстрирует его гениальность в переговорах.

Вашингтонские элиты – обеих партий – хватаются за жемчужины от перспективы встречи Трампа и Путина на Аляске. "Он марионетка Путина!" – кричат демократы, страдающие синдромом безумия Трампа. "Он предаст Украину, чтобы заключить сделку!" – кричат вечно воюя республиканские неоконсерваторы. "Он покинет позицию "Америка превыше всего" и втянет нас в европейские проблемы!" – кричат изоляционисты в Республиканской партии.

Никто из них не понимает, что двигает по Дональду Трампу. Они думают, что он такой же, как они – еще один стандартный политик, больше заботящийся о восприятии, чем о реальности, который ценит процесс сверх прогресса. Он может иметь конечную цель, но обычно не хочет идти на компромиссы для ее достижения.

Дональд Трамп подходит к решению проблем с другой стороны. У него есть конечная цель, даже если он еще не уверен, как ее добиться. Он готов импровизировать, идти на компромиссы, полностью изменить свой подход, даже если он неортодоксальный.

Я был в ситуационной комнате с четырьмя президентами, начиная с президента Ричарда Никсона. Трамп другой. Он сосредотачивается на том, чтобы завершить проект как можно быстрее, вне зависимости от того, как он это делает. Это имеет смысл, учитывая его опыт. Как застройщик, он не зарабатывал денег, пока здание не было завершено. Все расходы были оплачены заранее – покупка земли, обслуживание долга и оплата рабочих, материалов и техники.

Президент Ричард Никсон выступает на пресс-конференции 4 марта 1969 г. в Белом доме.

Когда Трамп приступил к строительству объекта недвижимости, он не знал, с какими трудностями столкнется на этом пути – непогода, политические препятствия, трудовые споры, перебои в цепочке поставок. Когда он сталкивался с проблемами, он импровизировал. Его главной целью было как можно скорее завершить строительство. Время – это деньги. Вот почему президент Трамп решает все эти вопросы с бешеной скоростью. Вот почему у него всегда есть план А, план Б и план В. Вот почему его критики называют его непредсказуемым и изменчивым и возмущаются, если он изменяет планы.

Большинство политиков, разумеется, сосредоточены на следующих выборах. Они должны выглядеть так, словно ответы на все вопросы, потому что боятся, что оппоненты разорвут их на куски. Когда в последний раз политик признавал, что его план не сработал? Они выступают с речами, ведут переговоры и не рискуют, опасаясь неудачи или отчуждения важных избирателей. Политик может сделать так, чтобы процесс выглядел прогрессом.

Политики менее озабочены достижением своих конечных целей, чем правильным подходом на этом пути. Они соблюдают План А, даже если он не работает. Республиканцы и демократы продолжили бесконечные войны на Ближнем Востоке на два десятилетия, потому что не хотели признавать свою неправоту.

План А президента Трампа по прекращению войны в Украине заключался в том, чтобы использовать свое очарование и личность, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров. Именно поэтому он неохотно критиковал Путина, потому что хотел заманить его за стол переговоров. Но план А провалился.

План Б заключался в том, чтобы максимально давить, чтобы заставить их за стол переговоров. Это сработало с Владимиром Зеленским. Угрозы Трампа прекратить поддержку Украины убедили его подписать соглашение, объединяющее наши экономики для разработки редкоземельных полезных ископаемых Украины. Он перевел значительную часть расходов на войну на Европу. Теперь они оплачивают счета вместо американских налогоплательщиков.

Но план Б не сработал с Путиным. Во время нескольких телефонных разговоров Путин сказал Трампу, что хочет прекратить войну. Но как только они положили трубку, Путин усилил атаки на украинские гражданские цели.

Итак, как выглядит План С? Мы еще не знаем. Именно поэтому президент Трамп хочет встретиться лицом к лицу с Путиным: чтобы оценить, действительно ли он хочет мирного соглашения путем переговоров, хочет ли воевать... и продолжать... и продолжать... в изнурительной войне на истощение.

Если Путин готов сесть за стол переговоров в честной воле, президент Трамп, вероятно, будет настаивать на быстром урегулировании. Ни одна из сторон не получит всего, что хочет, но каждая получит достаточно, чтобы жить. Все это время целью Трампа было договориться о прекращении войны, не отчуждая Путина и не толкая Россию в распростертые объятия Китая.

Но если президент Трамп решит, что Путин просто выиграет время, он, вероятно, быстро перейдет к плану "Д" и заставит Путина сесть за стол переговоров, задушив российскую экономику. Он мог бы ввести вторичные санкции против тех стран, которые игнорируют и все еще покупают российскую нефть и газ. Он бы предоставил им выбор. Они могут продолжать покупать российскую энергоносители и потерять доступ к важнейшему американскому рынку, или же прекратить покупать российскую нефть и продолжать продавать ее американскому потребителю.

Россия оплатила войну на Украине доходами от экспорта нефти и газа. Без этих доходов Путину было бы тяжело продолжать боевые действия. План Д занял бы больше времени, но, в конце концов, заставил бы Путина сесть за стол переговоров. В России буквально кончились бы деньги на продолжение войны.

Ирония в том, что они встречаются на Аляске. Россия когда-то владела Аляской, но была вынуждена продать ее Америке в 1867 году – потому что обанкротилась, платя Крымскую войну.