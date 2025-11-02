Українська
Впервые за 25 лет появились признаки неадекватности восприятия реальности Путиным

Вадим Денисенко

Пока это гипотеза, которая подтвердится или опровергнется в ближайшие месяцы. Но с точки зрения информационной войны у нас есть уникальный шанс изменить представление о Путине и в мире, и в России.

История с приглашением журналистов посмотреть на окружение в Покровске и Купянске абсурдно по своей сути. Если вы представляете себе линию фронта, то не сложно догадаться: увидеть оцепление как таковое невозможно. Я не говорю уже о килзоне в этом районе. То есть Путин предложил провести невозможную пиар-акцию.

Более того, все разведки мира понимают, что никакого окружения там не существует, а значит, Путин или неадекватно воспринимает ситуацию или окружение ему лжет. Оба варианта являются проблемными для Путина. Но, к сожалению, информационная компания по освещению этих признаков неадекватности Путина – минимальна. А такая компания как раз могла бы вытеснять Путина в негативное информационное поле даже в тех территориях, где Россия считается другом.

Теперь о том, как дальше будет развиваться ситуация. В течение следующих месяцев мы сможем понять действительно ли Путин все больше воспринимает реальность в искаженном состоянии. Если ситуация будет повторяться, в течение примерно шести месяцев неадекватность Путина станет общепонятной для российских элит и элит всего мира.

Я далек от идеи переворота (до этого очень далеко), ведь перевороты в России случаются тогда, когда кто-то из оцепления начинает ощущать угрозу своей жизни. А Путин пока достаточно осторожен, чтобы этого не допустить.

В то же время создание имиджа неадекватного в прямом смысле этого слова лидера, которому лжет окружение – это уникальный шанс делегитимизации Путина в России. И я могу утверждать, что он так подставился впервые в своей президентской карьере. Главное нам этот шанс не профукать.

Источник:facebook.com

