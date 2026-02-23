В России готовится принудительная мобилизация: что задумал Путин

Предпосылок для завершения войны на приемлемых для Украины условиях до конца 2026 нет. Русскому населению нужна победа любой ценой, а для российских политиков продолжение войны – вопрос выживания.

Впрочем, на условиях Москвы боевые действия могут остановиться хотя бы завтра: если мы подпишем капитуляцию, сложим кавычки вверх, то все. Но – российская экспансия пойдет вплоть до Львова. Задача России – ликвидация Украины как государства и денационализация, то есть размывание нас как нации.

Если же мы говорим о прекращении боевых действий на условиях Украины, то это возможно года через два, не меньше. Только к концу 2027 года могут создаться условия, когда РФ будет вынуждена пойти на реальные переговоры и принимать наши условия.

А пока Россия намерена воевать дальше. Она будет совершать наступление в основном в Запорожской области, сейчас для нее это главная цель. Судя по поведению российского командования, Путин все-таки надеется, что Трамп придавит Украину и принесет ему Донбасс "на блюдечке", то есть заставит нас вывести войска из территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому Россия постепенно ослабляет Покровское, Лиманское и Славянское направления, сосредотачиваясь на Запорожье – здесь россияне действуют по принципу "чем больше захватим, тем больше будет".

Россия намерена захватить в ее административных пределах. Город Запорожья российские войска попытаются взять в окружение. Если в 2022 году Россия стирала артиллерией города с лица земли, а затем захватывала их, то сейчас у нее нет сил, чтобы захватить большой город таким образом. Поэтому она будет пытаться оцепить Запорожье, чтобы вытеснить оттуда наши войска.

Кроме того, Россия будет пытаться создать буферную зону вдоль всех территорий, которые она хочет захватить. Так, к примеру, сейчас РФ захватила часть Харьковской и Днепропетровской областей. Впрочем, в Днепропетровской области российские войска пока просто срезают дорогу на Запорожье, но они не будут сдавать захваченный кусок территории и попытаются его удержать.

Поэтому Запорожье – главное направление удара. Второй удар, который Россия наносит с целью растяжения наших ресурсов и резервов, будет либо на Волчанском плацдарме, либо под Сумами. Взгляните на карту – это противоположные запорожскому направлению.

Однако без оглашения мобилизации в РФ масштабного российского наступления не будет. Будет наступление оперативно-стратегического уровня, осуществляемого за счет силовиков. Уже принято решение ввести Росгвардию и МЧС в состав Минобороны РФ. Теперь все эти ранее забронированные парни уйдут в штурмовую пехоту и станут "пушечным мясом".

В России нет болевого порога потерь: нужно положить миллион людей – положит, нужно второй миллион – положит, нужно третий – положит. Для нее главное победить, какой ценой – не важно, потом просто будут "бухать" за погибших "героев".

Россия не отступится от своих намерений, и цена вопроса для нее не важна. Она готова положить личный состав. На Западе говорят, что в конце 2026-го или в начале 2027 года Путин объявит мобилизацию. Ведь все эти шаги, такие как переход на Чебурнет, понижение трафика, блокировка Telegram и т.д. – это подготовка к принудительной мобилизации. В России сначала введут режим, как в Северной Корее, а дальше – объявление мобилизации.

Думаю, к лету российские власти поймут, что ни Росгвардия, ни МЧС не спасут ситуацию на фронте и без масштабной мобилизации не обойтись. И вот тогда нам станет очень тяжело. Поэтому нужно убедить наших партнеров в необходимости раскошелиться в плане вооружений.

В общем, Россию могут остановить лишь два фактора: первый – разгром российских войск на поле боя (это абсолютно реально, но требует наличия современного оружия в достаточном количестве, даже при нынешнем дефиците личного состава), второй – начало в России голодных бунтов (и "черный лебедь" уже близко: на заседании правительства россияне обвал).

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, специально для Главреда