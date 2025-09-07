Украины может рассчитывать на поддержку партнеров сегодня и в будущем

4 сентября прошла встреча Коалиции желающих в Париже с участием президента Украины. Эта встреча стала самой большой по количеству участников: 38 стран, среди которых не только Европа, но и Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия. Обсуждалось, что именно каждая из стран коалиции готова сделать для обеспечения безопасности Украины на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве. Взносы союзников документированы, подтверждены на уровне министров обороны и одобрены на уровне политических лидеров государств. Не единственная, но ключевая гарантия безопасности – сильная украинская армия, поэтому союзники будут поддерживать её финансово, оружием, обучением, производством и т.д.

Встреча в Париже укрепила международную поддержку Украины, особенно отмечена поддержка со стороны США, а также общая позиция союзников по дальнейшей помощи и безопасности Украины после завершения войны. 26 стран согласились предоставить Украине гарантии безопасности. Это первая за долгое время серьёзная конкретика. Решения, принятые в Париже, направлены не только на помощь Украине, но и на гарантию стабильности и безопасности всего европейского континента. Сдерживание российских войск сейчас предотвращает новую войну в Европе. У партнёров Украины есть общее понимание, что основой гарантий безопасности должны быть сильные вооруженные силы Украины, а любые попытки ограничить ВСУ недопустимы. На встрече Коалиции желающих достигнута договоренность о присутствии военных союзников после завершения войны для гарантий безопасности. Эта договоренность должна быть оформлена в юридически обязывающие документы. Это свидетельствует о серьезном намерении добиться устойчивого мира. Союзники Украины видят, что Россия затягивает переговорный процесс и хочет продолжать войну. Заставить Кремль к миру можно только увеличив поддержку Украины и усилением давления на Россию.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа и США введут новые санкции против РФ, если Москва будет уклоняться от мирных переговоров. Он отметил, что сначала запланирована двусторонняя встреча Путина с Зеленским, затем трехсторонняя с участием Трампа, а впоследствии и четырехсторонняя – очевидно, еще и при участии Европы. Это свидетельство реальных шагов со стороны Коалиции желающих.

Европейское военное командование разработало план развертывания войск в Украине, включающий две группы сухопутных войск. Цель одной группы – обучение и оказание помощи украинским бойцам, цель второй – формирование сил сдерживания для недопущения новой российской агрессии. План предусматривает, отмечает The Wall Street Journal развертывание более 10 000 военнослужащих из Нордических стран, государств Балтии, Нидерландов, Австралии, всего 10 стран. Патрулирование украинского воздушного пространства будет реализовываться военно-воздушными силами, базирующимися за пределами Украины. Европейцы ждут чёткого заявления администрации президента США Дональда Трампа по поводу уровня поддержки от Америки. В августе американский лидер дал понять, что США готовы привлечь авиацию для поддержки европейских сил безопасности в Украине, но исключил развёртывание американских сухопутных войск. По словам европейских чиновников, официальные лица Украины настаивают на значительном участии США в послевоенных гарантиях безопасности, указывая, что страна-агрессор Россия не будет серьёзно относиться к гарантиям безопасности без подкрепления их военной силой США.

Президент США Дональд Трамп во время разговора с ключевыми европейскими союзниками Киева заявил им о необходимости оказывать большее финансовое давление на Россию и её главного союзника Китай, чтобы заставить Кремль прекратить войну против Украины. Трамп заявил в телефонном разговоре, что "европейские лидеры должны оказывать экономическое давление на Китай при его финансировании военных усилий России". В ходе разговора Трампу сообщили, что только Венгрия и Словакия импортируют нефть из России. Когда Трамп перевёл разговор на тему санкций против России, представители стран ЕС предложили в течение 48 часов направить своих делегатов в Вашингтон для создания рабочей группы по санкциям против Москвы.

С момента широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Европа пыталась освободиться от зависимости от РФ по поставкам энергоносителей. Европейская комиссия предложила законодательство о постепенном прекращении импорта российской нефти и газа в ЕС до 1 января 2028 года. В то же время Венгрия и Словакия, лидеры которых имеют тесные связи с Кремлём, продолжают импортировать российские энергопродукты, несмотря на шаги ЕС по диверсификации путей их получения.

Президент Франции сообщил, что "президент Трамп и американская администрация выразили обеспокоенность, как собственно и мы делаем с начала этого конфликта, по поводу выбора двух стран – членов Европейского Союза, которые продолжают покупать российскую нефть. И я считаю это правильно, ведь иногда эти страны оправдывались, ссылаясь на свою близость новой американской администрации. Таким образом, американо-европейская согласованность в этом вопросе сделает прекращение таких практик только более эффективным". При этом Владимир Зеленский отметил: "президент США очень недоволен, что российская нефть покупается Европой. Мы знаем, что это Венгрия и Словакия. Но я хочу всем напомнить, когда Россия атаковала нашу энергетику, а мы в ответ атаковали их энергетику, на которой они зарабатывают деньги и тратят эти деньги потом на оружие, именно эти две страны жаловались президенту Трампу на то, что вот Украина такая, она уменьшает возможности получения соответствующей нефти. Сегодня США совершенно открыто говорят о том, называя эти страны, что они помогают русской машине войны. И нам нужно всем это остановить".

Россия неоднократно отвергала идею размещения европейских войск на территории Украины, а Путин предупредил, что Москва готова "решить свои задачи военным путём", если не удастся найти приемлемое мирное соглашение. Путин пригрозил иностранному контингенту, который планируется разместить в Украине. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. "Если в Украине будет достигнут долгосрочный мир, никакого смысла в иностранных войсках там не будет. Если в Украине будут появляться какие-то иностранные войска, особенно сейчас, во время ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их уничтожения", — сказал глава Кремля. При этом представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России. Песков также заявил, что РФ выступает против того, чтобы обеспечением безопасности Украины занимались иностранные военные контингенты.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия не имеет никакого права определять условия присутствия иностранных войск в Украине в рамках гарантий безопасности. Об этом он сказал во время выступления на Пражском оборонном саммите. Рютте подчеркнул, что Украина является независимым государством, и только она имеет право решать вопросы своей безопасности. "Украина — суверенное государство. Если для Украины необходимы силы гарантии безопасности для поддержания мира, то это их дело. Никто другой не может с этим спорить. И я думаю, что мы действительно должны прекратить делать Путина слишком влиятельным", — подчеркнул генсек НАТО. Он добавил, что не стоит придавать значения позиции России по поводу возможного размещения иностранных войск в Украине, ведь это государство не имеет к этому никакого отношения.

Президент Украины на совместной пресс-конференции с Макроном заявил, что Киев и его союзники уже осознают общую структуру гарантий безопасности. Он отметил, что каждая страна, готовая внести свой вклад, готовит соответствующие документы, которые определят рамки сотрудничества. "Сильная украинская армия будет иметь решающее значение для любых подобных обязательств", - подчеркнул Зеленский, призвав европейские оборонные компании максимально активизировать свою работу для поддержки оборонного потенциала Украины. Ожидается, что пакет гарантий безопасности будет включать в себя дипломатические, финансовые и военные элементы, направленные на укрепление обороноспособности Украины. В.Зеленский отметил, что Россия делает всё возможное, чтобы затянуть переговорный процесс и продолжить войну. Следует увеличивать поддержку Украины и усиливать давление на Россию. Сейчас идёт подготовка 19-го пакета санкций Евросоюза. Работает над санкционными шагами и Япония. Деятельность Коалиции желающих – это доказательство того, что у Украины есть надёжные международные партнёры и она может рассчитывать на их поддержку сегодня и в будущем.