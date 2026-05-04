Украинские дроны на 9 мая: ''главный вызов'' для Кремля

Владимир Зеленский не исключил появления украинских дронов во время парада 9 мая на Красной площади в Москве. Я поддерживаю Владимира Александровича. Так сложилось, что за последние годы мы очень тесно общаемся с русской армией. Так сказать, в тесном контакте. Так что можем принять участие в воздушной части парада. Попытайтесь запретить?

Россия объявила о проведении парада 9 мая, однако на нем не будет военной техники. Если это подтвердится, то это станет первым подобным случаем за многие годы, когда страна не сможет обеспечить присутствие вооружения на параде. При этом не исключается, что во время мероприятия могут появиться украинские беспилотники", – заявил президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

По словам Зеленского, европейские партнеры отметили, что позиции Украины сейчас значительно укрепились благодаря военным.

"Удачная встреча в вашингтонском формате на полях саммита Европейского политического сообщества. Присутствовали Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Джорджа Мэлони, Йонас Гар Стере, Дональд Туск, Петтери Орпо, Марк Карни, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляен и Марк Рютте. Спасибо всем! Мы обсудили укрепление ПВО: производство необходимых европейских систем и ракет, поддержку программы PURL и возможности обеспечить Европу собственными средствами противоракетной обороны", – написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Он поблагодарил Канаду за новый вклад в программу PURL, по которой страны НАТО покупают у США за свои деньги оружие и оборудование для поставок в Украину.

"Перед встречей премьер-министр Канады Марк Карни объявил о дополнительных 200 миллионах долларов. Генсек НАТО Марк Рютте заверил, что поставки противоракетных ракет для Украины продолжаются в рамках предварительных договоренностей", – добавил Зеленский.

Ранее стало известно, что из-за мероприятий, связанных с годовщиной 9 мая, в Москве несколько дней не будет работать мобильная связь. Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что в параде на Красной площади 9 мая – впервые с 2007 года – не будет участвовать колонна военной техники. Мероприятие состоится "в сокращенном формате" – из-за "террористической угрозы" и юбилейного характера даты.

Я бы даже сказал не в сокращенном, а в обрезанном. Не переборщи. Ну и главное, что теперь все прояснилось. Дата не юбилейная! Вот и все. Дело совсем не в украинских дронах, провалах на фронте, дефиците техники и других позорных моментах. Дата не круглая. Всем сразу все стало ясно.

Позже в Кремле заявили, что Путин выступит с важной речью во время парада в честь 9 мая. Наверное, по телевизору? Ну, не видеозвонок – это табу. Телекамеру в бункере и теплые слова поздравлений от любимого диктатора из уютной глубокой норы согреют души верных подданных.

Хотя, видеообращение наверняка запишут заранее, после чего шустрая крыса скроется в другом месте. А то нора может неожиданно обрушиться в момент выступления. Похоже, что к этому все идет. И самое смешное, что вот здесь Украина абсолютно ни при чем...