Украина как приговор Российской империи

Последние 500 лет (XVI-XX век) являлись эпохой модерных империй. Империя как нестабильная система может находиться в двух фазах: фаза расширения и фаза сокращения. Стабильное существование империи (СССР времен Брежнева) является непродолжительным и опирается на уникальный набор условий: мировой порядок, основанный на правилах и договоренностях (система ограничения вооружений, военно-политические союзы), высокая цена на ключевой экспортный товар империи, отсутствие конфликта поколений в новых имперских элитах, отсутствие конфликта поколений в имперских элитах гегемона (ловушка Фукидида). За исключением таких непродолжительных периодов, империи либо расширяются (иногда очень стремительно, как захват Московией Сибири и Дальнего Востока), либо сокращаются – теряют колонии, в конце концов превращаясь в обычные национальные государства.

ХХ век стал временем сокращения и исчезновения империй. В начале века распались Османская и Австро-Венгерская империи (эта судьба могла постичь и русскую), во второй половине произошла деколонизация Африки и Азии. Российская империя остается последней великой империей современности (оставим вне рассмотрения Китай, где колонии составляют незначительную долю и курдский вопрос). В 1991 году она прошла через второй этап распада, когда отпали так называемые советские республики. Но и после этого россия, хоть формально и называется федерацией, продолжает оставаться империей.

Если империя не расширяется, то она сокращается. Понимание неотвратимости окончательного краха империи вместе с оскорблением за распад СССР привело к формированию политики восстановления империи. Россия еще с 1991 закладывала на своей периферии горячие точки типа Приднестровья, но реальное тестирование имперского восстановления состоялось в 2008 в Грузии. Отсутствие действенного ответа со стороны мирового сообщества убедило россию, что бывшие имперские территории признаются миром как ее исключительная зона интересов, так что восстановление империи не встретит сопротивления.

Россияне признают, что можно было начать с другой страны – например, из Казахстана. Но без Украины российская империя неполноценна, практически невозможна. Без Украины Россия была бы периферийной варварской империей, а с Украиной она является силой планетарного масштаба. Поэтому настало наше время. Конечно, здесь сыграли и другие триггеры (кризис легитимности режима, страх демократического примера по соседству и т.п.), но ключевой фактор именно этот.

Не помню, кто первым сказал, что эта война экзистенциальна для обеих сторон: если россия победит, Украина прекратит существование, но и обратное также правда: если Украина победит, россия прекратит существование в своем имперском формате. Это будет уже нечто принципиально иное, как отличается Турция от Османской империи, Австрия от Австро-Венгерской империи.

Итак, ключевая причина войны – нестабильность последней империи, для которой отсутствие расширения (в данном случае восстановление) означает прямой путь к окончательному исчезновению.

Последний динозавр должен охотиться, иначе сдохнет.

Но империи – не биологические объекты. Здесь нет неизбежного "закона природы", а есть выбор элит и поддержка масс. Нет "исторической неизбежности", а есть ответственность субъектов. Россия могла деколонизироваться еще в начале 1990-х, но избрала войну с чеченским народом, запугивание других республик, закручивание отвернутых гаек, обнуление "парада суверенитетов" и федерального договора, восстановление имперской модели. С этого момента траектория была зафиксирована.

Продолжение следует.