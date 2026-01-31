ЦБР уже почти не скрывает факт начала кредитного кризиса в России

В конце 2025 года рынок России облетела новость о "секретном постановлении ЦБР", которым ЦБР обязывал банки согласовывать реструктуризацию кредитов всем нуждающимся в заемщиках.

Позже, уже в первые недели нового года, появилась и официальная информация, что ЦБР отсрочил на год (до октября 2026 г.) запрет банкам улучшать качество кредитов заемщикам с плохим финансовым положением.

каким образом, ЦБР создал настоящее арт-пространство для рисования прекрасной розовой статистики для банков, в которых доля NPL превратилась в буфер, через который проходят кредиты, которые переоформляли проблемные заемщики.

Поэтому отныне официальную статистику ЦБР по плохим кредитам россиян можно отправлять прямо в мусорку.